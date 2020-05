Risikerer kollaps: - Meget, meget vigtigt

Der er mere end bare placeringer og en enkelt sæsons resultater på spil i Superligaen.

Flere klubbers overlevelse afhænger slet og ret af, at de resterende kampe bliver spillet, lyder det fra Silkeborg IF's administrerende direktør, Kent Madsen, ifølge Midtjyllands Avis.

Der mangler stadig 12 runder af sæsonen, og de skal altså helst alle spilles til ende, hvis klubberne skal have en chance for at overleve.

For hvis ikke det sker, får klubberne heller ikke de tv-penge, de havde budgetteret med, og så vælter korthuset nogle steder.

Derfor er klubberne villige til at afholde udgifterne til den ekstra testning og kontrol, de har lagt op til i forbindelse med den ønskede genstart af Superliga-sæsonen.

Enorm betydning for fodbolden

Det er dyrt, men alternativet er dyrere.

- Jeg kan også mærke på mine kollegaer, at vi er alle er fuldt indstillet på afholde alle omkostninger til det testsetup, som faktisk er ret omfattende og dyrt, fordi det har så enorm stor betydning for fodbolden. Både sportsligt, men også i forhold til tv- og sponsorindtægter.

- Hvis der skal være fodboldklubber på den anden side af corona, er det meget, meget vigtigt, at vi får spillet den her turnering færdig, siger Kent Madsen til Midtjyllands Avis.

Divisionsforeningen har senest spillet ud med genstart 29. maj. Dermed ved klubberne have lige godt to måneder til at spille de 12 resterende runder og til ende.

Datoen er dog foreløbig kun Divisionsforeningens udspil. Den skal drøftes af myndighederne i begyndelsen af den kommende uge.

