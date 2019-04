Rival inden derby: - Vi hepper rigtig meget på Brøndby

FC Midtjylland har blot hentet uafgjort i de første to kampe i mesterskabsspillet, og da guldrivalerne fra FC København har høstet to 1-0-sejre, har Ståle Solbakkens mandskab pludselig slået et lille hul i topstriden. Fem point adskiller de to rivaler.

Det betyder, at FC Midtjylland ikke har råd til mange flere svipsere, og det betyder, at ulvene godt kunne bruge noget hjælp fra de øvrige hold i top seks. Søndag spiller FCK derby mod Brøndby på udebane, og det opgør fløjtes af i samme moment, som FCM's egen kamp mod OB går i gang.

Dermed kan mestrene lige nå at få slutresultatet fra Brøndby med, og det tror Tim Sparv, at han og holdkammeraterne får.

- Det kan godt være, vi lige bliver hvisket resultatet i øret, inden vi starter, men det kommer ikke til at betyde noget for vores forberedelser til kampen. Der er selvfølgelig ingen tvivl om, at vi hepper rigtig meget på Brøndby på søndag, siger Tim Sparv til tipsbladet.dk.

Han er ikke i tvivl om, at det bliver svært for Brøndby at få skovlen under FC København. Han kalder løverne et helt fortjent tophold.

- Jeg tror ikke på held eller tilfældigheder i fodbold. Man får som, man har fortjent, og FC København er nummer et, fordi de er et rigtig godt hold og har gjort det bedst af alle. Tabellen lyver ikke, men vi ved, at vi har et gear mere, og jeg tror på, vi kan hente FCK, siger Sparv, der altså fortsat har guld-optimismen i behold.

- Jeg synes ikke, løbet er kørt endnu, men vores resultater mod FC Nordsjælland og Esbjerg har helt klart sat os under et ekstra pres. Vi er i en situation nu, hvor det kun er sejre, der tæller. FC København ser gode ud, og hvis man sammenligner dem med sidste sæson, er det jo som nat og dag.

Selvom FCM blot har hentet to point i deres seneste to kampe, tror midtbanespilleren Tim Sparv stadig på guld. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Vi mangler flow

De sejrsvante midtjyder har som skrevet tabt point til både FC Nordsjælland og Esbjerg fB, og dermed er kniven for struben. I hjemmekampen mod FCN vadede FCM i chancer, de ikke kunne udnytte, og mod Esbjerg udlignede Rodolph Austin i de døende sekunder, så FC Midtjylland har afgjort savnet marginalerne, men det er ikke hele forklaringen ifølge Tim Sparv.

- Vi er ikke tilfredse med den pointmæssige høst eller det spillemæssige aftryk. Jeg synes, vi har manglet noget på bolden og ikke været helt skarpe nok på den sidste tredjedel. Vi mangler det flow, vi har haft tidligere, og det er selvfølgelig noget, vi arbejder stenhårdt til træning for at genfinde, siger den finske midtbanemand.

Søndag skulle der på papiret være rigtig gode muligheder for tre midtjyske point.

FC Midtjylland har således ikke tabt på hjemmebane til OB i Superliga-sammenhæng siden april 2014. Holdet står noteret for syv sejre i træk i ligaen, og så er det som bekendt også kun godt en uge siden, at FCM tævede OB med 4-0 i egen hule i semifinalen i Sydbank Pokalen.

- Vores første halvleg i pokalkampen mod OB var ikke så god, men i anden halvleg ramte vi et niveau, som næppe har været bedre på denne side af nytår. Vi har masser af selvtillid, fordi vi ved, vi kan slå OB, men nu er det en ny kamp, og vi skal ramme topniveauet for at vinde på søndag, lyder det fra Tim Sparv.

Når opgøret mod OB er overstået, er næste opgave for FC Midtjylland en direkte guldkamp mod FC København i Telia Parken skærtorsdag.

Værd at vide om derbyet Det er 86. gang, at Brøndby og FC København mødes i Superligaen. FCK har vundet 41 kampe, Brøndby 24, mens det er endt uafgjort 20 gange. Tre spillere deler topscorerværdigheden i derbyet. Der er tale om FCK’erne Dame N’Doye, Lars Højer Nielsen og Sibusiso Zuma. De har scoret syv mål. For Brøndby er Ebbe Sand og Bent ’Turbo’ Christensen derby-topscorere. Fire Superliga-mål nåede de at score mod ærkerivalen. Brøndby Morten B. Nielsen (der faktisk senere kom til FCK) er yngste derbymålscorer (18 år og 235 dage), ældste målscorer er Kim Vilfort. Mr. Brøndby var 35 år og 190 dage, da han nettede i 1998. Da Jonas Wind tidligere på sæsonen blev matchvinder, blev han den yngste FCK-måslcorer mod Brøndby. Han var 19 år og 270 dage gammel. Ældste FCK-målscorer er Marcus Allbäck (34 år og 318 dage). Kamil Wilczek står noteret for det hurtigste mål i et Superliga-derby. Brøndbys polske angriber scorede i anden minut af 1-1-kampen i maj sidste år. I de 85 kampe er der i alt scoret 206 mål. Det giver et snit på 2,42 mål per kamp. Kun to af de 206 mål har været selvmål. Det sidste kvarter er det, hvor der er faldet flest mål. 49 af de 206 mål er scoret efter 75. minut. Per Nielsen er den spiller, der har spillet flest derbyer i Superligaen (36 styk), William Kvist topper for FCK med 28. FCK’s Stefan K. Hansen er yngste spiller, der har deltaget i et derby (17 år og 210 dage tilbage i 1996), Per Poulsen er den ældste. FCK-keeperen var 42 år og 125 dage i 1995. Der er blevet uddelt 12 røde kort og 299 gule kort i de 85 kampe. Kilde: Danskfodbold.com Vis mere Luk

FCM-træner svarer igen på kritik

Se også: FCM-anfører erkender: Guldchancerne er ikke blevet bedre

Se også: Brøndby i tredje finale i træk: - FCM har jeg slået før