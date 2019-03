Rød tåbelighed kostede dyrt: AGF smed point

Kort inde i anden halvleg gjorde Adama Guira arbejdsbetingelserne endnu mere vanskelige for De Hviie, da midtbaneslideren modtog en tåbelig udvisning. Det kostede i sidste ende point for AGF i top-seks-striden, da David Nielsens mandskab ‘kun’ fik 2-2 med fra Vendsyssel.

Oddsene blev lynhurtigt gjort endnu sværere for AGF. 15 sekunder var nemlig alt, Vendsyssel skulle bruge til at sætte en skræk i livet på det nysammensatte forsvar.

Her fik Morten Knudsen plads til at sende en bold i dybden, fordi den 18-årige Superliga-debutat Sebastian Hausner busede frem fra sin backkæde. Den gave udnyttede Tiemoko Konaté, da han prikkede kuglen ind bag Kamil Grabara.

Nu bliver tabloidmedierne ofte kritiseret for at bruge ordet ‘chok’ for hyppigt, men det var ganske enkelt en chokindledning på kampen for AGF-forsvaret, der til opgøret i Vendsyssel stillede med tre nye i bagkæden.

Schweizerkniven Jens Stage var trukket ned ved siden af førnævnte Hausner i centerforsvaret, mens Daniel Thøgersen Superliga-debuterede på venstre back.

Efter det hurtige føringsmål kunne man frygte for de kommende 89 minutter for GF-forsvaret, men Vendsyssel fulgte slet ikke op på den opmuntrende indledning. AGF tog derimod handsken op og svarede allerede efter otte minutter igen.

Her brød Daniel Thøgersen igennem i sin venstre side og serverede et fladt indlæg i feltet. Her blev Patrick Mortensen revet omkuld i feltet, og mens hele stadion ventede på, at Mikkel Redder fløjtede straffe, tog unge Kasper Lunding bolden fantastisk med i en vending og sendte udligningen ind med højreskøjten.

Efter en god halv time fik AGF så vendt bøtten fuldstændig på et decideret mønsterangreb helt nede fra eget straffesparksfelt. I sidste ende havnede den lille runde hos Youssef Toutouh i venstre, som smækkede indlægget ind foran mål, hvor Patrick Mortensen var kommet lidt for langt frem.

På akrobatisk vis fik AGF’s nye spydspids hentet bolden bag sig og sendte 2-1-scoringen forbi Michael Tørnæs med ryggen til målet. Selv Zlatan må løfte øjenbrynet, når han kampens højdepunkter fra Hjørring når svenskerens Samsung-tv…

Vendsyssel var dog slet ikke ude af kampen. Faktisk headede Emmanuel Ogude bolden på undersiden af overliggeren kort før Patrick Mortensens Gude-mål, og ti minutter inden pausefløjt fik Jon Thorsteinsson gult kort for at forsøge at filme sig til et straffespark.

I hvert fald i Mikkel Redders øjne. Set fra pressepladserne lignede det mere et straffespark end et forsøg på film, men dommeren stod godt placeret…

Kort efter pausen traf Mikkel Redder til gengæld den helt korrekte beslutning, da han viste Adama Guira ud efter en fuldstændig tåbelig tackling på en helt ligegyldig placering på banen. Guira kom alt, alt for sent i situationen og lod sine i forvejen hårdt prøvede holdkammerater i stikken de sidste 40 minutter.

Guiras tåbelighed endte med at koste med et kvarter igen. Jon Thorsteinsson var efterhånden kommet i hopla, og med en finurlig kropsfinte og et lille træk gjorde han sig fri i højre side og sendte en sukkerball ind i hovedet på Vendsyssels indskiftede angrebs-debutant, Alhaji Kamara, der viste den målnæse, hans cv også afslører.

Angriberen fra Sierra Leone har tidligere scoret masser af mål for IFK Norrköping, Al-Taawoun og senest Sheriff Tiraspol. Søndag scorede han så for Vendsyssel FF, og han har de egenskaber, der kan gøre ham til den center forward, nordjyderne får hårdt brug for i de kommende nedrykningskampe.

Både hjemmeholdet og gæsterne kunne have lavet en afgørende scoring i en hæsblæsende afslutning. Først headede Mustapha Bundu på overliggeren, og slutteligt høvlede Andreas Kaltoft bolden forbi mål i en ellers fri position i feltet.

Jo, begge hold havde stor ære af kampen, men udbyttet, et enkelt point, rykker ikke nok for hverken Vendsyssel eller AGF

Se også: Bombede sig ud af krisen: Glen fik sin første SønderjyskE-triumf

Historisk nedtur mod rivalen: Meldinger om nyt Eriksen-bud

Ond stemning i Barcelona-triumf