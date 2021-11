Rødt chok i bund-drama

FC Nordsjælland var få minutter fra en forløsende sejr, men en sen scoring fra Lars Kramer spolerede det for Farum-holdet, der måtte nøjes med 2-2 i Viborg.

FCN kom skidt fra start, men kæmpede sig tilbage, og på to gyldne minutter fik holdet vendt et nyt faretruende nederlag til en 2-1-føring.

Kort før tid blev sejren dog smidt i vasken, da Viborg scorede til 2-2.

Viborg lagde stort pres på det unge Farum-mandskab, og den skrøbelige FCN-defensiv blev udstillet flere gange.

Det var dog to store fejl i et sløvt Viborg-forsvar, der næsten sendte FCN hjem med deres første superligasejr siden august.

Viborg kom på tavlen allerede efter 12 minutter.

Det var anfører Jakob Bonde, der stod i bageste område efter et Viborg-hjørnespark og fik prikket bolden i mål til 1-0.

Midtvejs i første halvleg gik det dog helt skævt for hjemmeholdet. En stor fejl fra Viborg-forsvarer Frans Putros blev udnyttet af FCN's Oliver Antman, der køligt sparkede bolden ind til 1-1.

Og to minutter efter var den gal igen for Viborg.

Simon Adingra løb fra det haltende Viborg-forsvar og sendte sikkert kuglen ind bag Mikkel Andersen i Viborg-målet til 2-1.

I anden halvleg var midtbanespilleren Abu Francis tæt på at sparke FCN på 3-1, mens Viborgs angriber Sebastian Grønning havde flere gode chancer for at udligne til 2-2.

I overtiden fik forsvarspilleren Lars Kramer dog udlignet til 2-2 efter et hjørnespark til stor skuffelse for kriseramte FCN.

Selvsamme Kramer fik til allersidst sit andet gule og dermed rødt kort.