Rødt chok og straffedrama

ODENSE (Ekstra Bladet): Så er OB efter en skuffende sæson trods alt i sikkerhed for at ryge i playoff-kampe om overlevelse i Superligaen. Fynboerne vandt 3-1 over Lyngby - den sidste scoring sat ind af Issam Jebali, der kunne scoret i tomt mål, efter Lyngby-keeper Thomas Mikkelsen var gået med frem til et Lyngby-hjørnespark.

De stribede kan såmænd gå direkte ombord i drømmen om et smut ud i Europa, hvis evnerne rækker til det senere på sommeren.

Spørgsmålet om nedrykningsfinale fra den gruppe er nu overladt til SønderjyskE og Lyngby, der internt skal afgøre, hvem der skal spille om overlevelse mod Hobro.

Det blev en dramatisk satsning af Lyngbys Kevin Tshiembe, der 10 minutter inde i anden halvleg demonstrerede fin fornemmelse for græsk-romersk brydning, da forsvarsspilleren flåede den evigt knoklende fynbo i front, Max Fenger, omkuld helt inde i det lille felt.

Straffespark til OB – og rødt kort til Kevin Tshiembe. Sander Svendsen udlignede heldigt – kuglen suste lige under Thomas Mikkelsen – fra 11 meter, og derfra gik gæsterne over til rent forsvar af det ene point. Ud med Rezan Corlu og over i 5-3-1 med Gustav Marcussen liggende som en meget ensom angriber i front den sidste halve time og en sjat.

Det gav OB mulighed for at lune kuglen i lange perioder på Lyngbys banehalvdel, og det lignede længe ren boldmassage, indtil Max Fenger nok engang lavede ravage i Lyngby-feltet, og Mads Frøkjær kunne løbe til en løs bold og sende den fladt ind til 2-1.

Lyngby førte ved pausen 1-0, og det var stik mod spil og chancefordeling. Men den slags har jo sjældent noget med sagen at gøre, og det er altid tilladt at tage sig et skud – og det gjorde Kasper Enghardt så efter 35 minutter og bragte efter en fiks brysttæmning og et afrettet flæk fra kanten af straffesparkfeltet gæsterne på 1-0.

Oliver Christensen i det fynske bur havde ikke en chance for at nå ud til kuglen, der gik fladt ind ved roden af stolpen, og det kunne såmænd være gået endnu bedre for Lyngby kort efter. Men Mathias Hebo Rasmussen skød nærmest hul i taget på Richard Møller Nielsen-tribunen i stedet for at teste kvaliteten af syningerne i det fynske målnet.

Såvel scoring som efterfølgende chance faldt i øvrigt efter to Lyngby-hjørnespark, der fulgte lige i halen af en mindre OB-kavalkade i samme disciplin.

OB havde flere chancer for at gå i front inden pausen. Jens Jakob Thomasen ramte stangen bag Lyngby-målet med et fladt forsøg i det 19. minut, og efter en halv time ramte Mads Frøkjær stolpen, efter han selv havde sat drev i bold og sig selv og nærmest uhindret fik lov til at tage sit raid mod Lyngby-defensiven.

Rezan Corlu var en bleg udgave af sig selv, men lejesvenden fra Brøndby havde dog et fornuftigt skruet forsøg, der suste lige forbi stangen i det 22. minut. Men der var meget, der ikke lykkedes for den snurrige Lyngby-spiller denne mandag aften i Odense, og frustrationerne var måske årsag til, at han kort før pausen valgte at lege ’bulldozer’ med Marco Lund i det fynske felt og ragede en advarsel til sig.

Et kvarter inde i anden halvleg blev han ofret og erstattet af Marcel Rømer efter Kevin Tshiembes udvisning.

Jens Jakob Thomasen sendte i første halvlegs overtid et frispark lige forbi stangen, og OB kom også heftigt ud af startboksene til en anden halvleg, hvor Mads Frøkjær efter et minut kom til baglinjen og sendt en flad aflevering ind i det lille felt – men til absolut ingen!

Men tålmodighed lønner sig, og Mads Frøkjær krydrede endnu en fin kamp ved at blive matchvinder. Til gengæld kunne man godt snart unde Max Fenger en scoring. Han var tæt på – igen – med et hovedstød to minutter før tid.

Kasper Enghardt har bragt Lyngby i front med 1-0 efter en stiv halv time af kampen i Odense. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

