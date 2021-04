Rødt chok og vanvittig afslutning i Parken

Nicolai Boilesen solgte FCK i topkampen, da han tidligt trak et rødt kort mod FCN, før hans holdkammerater forgæves forsøgte at fighte en sejr hjem

Da Nicolai Boilesen i det 18.minut liggende valgte at bruge armen til at puffe bolden væk for næsen af FC Nordsjællands Kamaldeen Sulemana, spændte han sandsynligvis også ben for FC Københavns medalje- og i alt fald gulddrømme.

For selv om hjemmeholdet allerede var foran på det tidspunkt efter Lukas Leragers træffer, så var det selvsagt længe at skulle spille en mand i undertal mod et så boldkyndigt hold som gæsternes.

Og selv om FCK kom foran endnu engang i anden halvleg, så udlignede den indskiftede debutant fra Elfenbenskysten, 19-årige Simon Adringa, på et brag af et skud kort før tid til 2-2.

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Et drama, der fandt sted, mens Boilesen et sted i kulissen formentlig sendte bønner til vejrs til fodboldguderne.

Gæsternes dominans udmøntede sig ikke i ret store chancer i en første halvleg, hvor Mohamed Daramy tværtimod kunne have øget på et hug lige over fjerneste målhjørne.

Men da pausefløjtet nærmede sig, kom åbningen, da en velspillende Oliver Villadsen fik tid og plads til at sende en hård, flad og præcis pasning ind i feltet til fremstormende Kamaldeen, der køligt udplacerede Sten Grytebust.

Det var selvsagt en kold spand vand i hovedet på værterne, der i forvejen stillede op uden anfører Carlos Zeca. I stedet havde Boilesen fået ansvaret.

Profilen Rasmus Falk havde også måttet tage plads på bænken, formentlig fordi han har været skadet i løbet af ugen og derfor skulle spares lidt til opgøret mod FCM torsdag.

Kamil Wilczek måtte lade sig udskifte grundet det røde kort til Nicolai Boilesen. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Men der blev brug for ham efter pausen, hvor han kom ind i stedet for Viktor Fischer og straks fyldte godt i de mellemrum, han kunne finde – farligst, når han kom i samspil med stærke Jonas Wind.

Og efter en times spil kom belønningen for FCK’ernes fine fight, da Ivan Mesik på sin plads i bageste kæde helt uforståelig forsøgt at drible sig igennem to modstandere midt på banen.

Wind stjal bolden og satte kurs mod målet. På hans højre side holdt Peter Ankersen trit, og lidt inde i feltet lagde Wind kort bolden af til backen, som fik bugseret bolden ind bag Peter Vindahl Jensen.

Absurd nok til en helt fortjent føring til underbemandede flok, der dog til allersidst måtte se tre point blive til et enkelt.