Rødt chok! Smadrer Brøndby væk fra førstepladsen

AARHUS (Ekstra Bladet): AGF fik stoppet blødningen og skød med en 3-1 sejr Brøndby ned fra Superligaens førsteplads, da De Hvie'e smed nervøsiteten væk og afgjorde sagerne i det sidste kvarter mandag aften.

Afgørelsen i det dramatiske opgør faldt netop som Brøndby så ud til at aflevere noget af en markering i topstriden, da Vestegnen i undertal var klart bedst spillende på Aarhus Stadion og Simon Hedlund havde midt i halvlegen føringen på tæerne, men hans store chance blev heroisk blokeret af Jesper Juelsgård.

AGF tog alle tre point mod Brøndby. Foto: Lars Poulsen

Det lignede pointgevinst til Brøndby, men det ændrede Patrick Mortensen på, da han fornemt dæmpede Casper Højers aflevering og vendte rundt på kanten af feltet og firsttimede 2-1 i nettet. Et supermål der få minutter senere blev fulgt op af Albert Grønbæks scoring til 3-1 på en omstilling.

Niels Frederiksens tropper blev reduceret til ti mand i starten af anden halvleg, da midtbaneåbenbaringen Morten Frendrup trak sin anden advarsel. En glidende tackling på den fremadstormende AGF-back Kevin Diks blev takseret til et frispark og så var det afgang.

Men dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt virkede umiddelbart til at blive fanget af farten i duellen, som fik det hele til at virke mere dramatisk end det egentlig var.

Morten Frendrup kunne imidlertid ikke reddes af VAR-vognen, da der ikke var tale om en forseelse til direkte rødt, og dermed måtte Brøndby-talentet gå den tunge gang.

Dermed kulminerede en omtumlet kamp for Frendrup, der måtte forlade sin vante plads på den centrale midtbane op mod pausen, fordi backen Jan Bjur måtte udgå med en skade.

Den skade fik stor betydning for at det fortættede opgør for alvor løsnede op. Peter Bjur lå til behandling, da AGF satte tryk på. Casper Højer smækkede et skarpt indlæg ind i feltet, hvor Gift Links udnyttede Jan Bjurs manglende tilstedeværelse til at smadre AGF i spidsen.

Udvisningen blev afgørende. Foto: Lars Poulsen

Det åbningsmål gjorde kampen godt, og i minutterne efter sværmede AGF om Brøndby-målet, og der gik ikke længe før olé-olé råbene lød fra de 300 tilskuere, men de fik en helt anden underholdning lige inden pausen end de havde regnet med.

AGF har leveret sin del af underholdningen i de seneste runder, men det har desværre for De Hviee ikke været det målsøgende spil, men nærmere for klovnerier, der er Cirkus Arena værdig, selv når der må komme tilskuere ind.

Denne aften var det topscorer Patrick Mortensen, der stod for klovnerierne, da han kort før pausen trådte væk fra Jesper Lindstrøms hjørnespark, så Kamil Grabara fik et splitsekund til at reagere på det indadskruede spark, der dryppede ind over linjen med hjælp fra Simon Hedlund.

Svenskeren blev noteret for den mystiske scoring, men nærmere granskning af tv-billederne kommer til at afgøre om Lindstrøm ender med sæsonens ottende træffer.

Der var mere i kampen end nul point for Brøndby, men i sidste ende afgjorde AGF's skarpe slutspurt tingene

Eriksen får stor advarsel

Debriefing fra Sakhir: Detaljen, Hass-bossen fortier

Eksperten advarer: Det er for risikabelt

Tre stryger til tops: - Han er som dyr rødvin