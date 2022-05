Rødt drama: Brøndbys Europa-drømme lever

AaB-fansene havde inden Europa-braget mod Brøndby flottet sig med en tifo, hvorpå kravet lød: 'Mod medaljeglimt og minder i Europa'.

Det levede de bolsjestribede spillere på ingen måde op til!

Brøndby udspillede nemlig et svagt AaB-hold, der fik to direkte røde kort mod de blå-gule, der tog deres første Superliga-sejr siden 6. marts.

Dermed står de snart detroniserede mestre stadig med gode Europa-kort på hånden inden sidste spillerunde. Medaljerne ... De er sejlet til Søhøjlandet.

Meldaljer bliver det ikke til i Nordjylland. Europa kan stadig lade sig gøre. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Brøndby bragte sig i front efter en lille halv time, da AaB-forsvaret koksede for Gud ved hvilken gang i dette mesterskabsspil.

Denne gang var det Daniel Granli, der lossede bolden direkte op i smasken på sig selv på egen banehalvdel, og så kunne Mathias Kvistgaarden sende Simon Hedlund af sted på kanten af offside.

Den lynhurtige svensker svigtede ikke og leverede iskoldt sit blot tredje sæsonmål.

Så var der nok en gut i København ved navn Pelle, der fik en noget dårligere søndag på trods af FCK’s sejr i Randers og de facto mesterskab …

Simon Hedlund var knivskarp mod landsmand Rinne. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

AaB skabte ikke én eneste tilnærmelsesvis farlig chance i første halvleg, og omstændighederne blev bestemt ikke bedre kort før pausen, da Iver Fossum fik et direkte rødt kort.

Nordmanden bremsede en lovende omstilling på et afvist hjørnespark, hvor Kvistgaarden skød af sted og havde øjnene på bolden. Det havde Iver Fossum egentlig også, men problemet var, at bentøjet blev plantet i Brøndby-spillerens ansigt.

Det så ikke ondsindet ud, men det var unødig hård kraft, den tackling blev sat ind med. Skidt 100-kampsjubilæum fra den norske nøglespiller.

Lars Friis havde valgt at skifte tilbage et tremandsforsvar i anledningen af, at Rasmus Thelander var valgbar igen. Thelander spillede som sædvanligt godt, men det blev for omstændigt med trebackkæden. Igen …

Det hænger naturligvis også sammen med personalet på banen. Lucas Andersen var skadet på ny, og Kasper Kusk var ofret på taktikkens alter. Det var ikke meget, Louka Prip og Milan Makaric fik at arbejde med eller skabte på egen fod.

Farvel Fossum. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Hvad kommer så først? Hønen eller ægget?

Faktum er, at Brøndby-holdet til forveksling lignede et bundsolidt Superliga-mandskab med styr på defensiven og bid i kontraangrebene.

Kevin Tshiembe tog taktstokken og førte sig frem i fraværet af Andreas Maxsø, og Josip Radosevic burde have bragt Brøndby yderligere i front i første halvleg, da han strøg igennem på et knivskarpt kontra sat op af Anis Ben Slimane.

AaB boksede kampen igennem med Mathias Kvistgaarden, der måske ikke er en klokkeklar målscorer som Uhre, men hold nu op, hvor den unge angriber gør livet besværlig for mange forsvarsspillere.

Det var nu Simon Hedlund, der efter en lille time reelt sikrede Brøndby sejren. En flænsende assist fra Kevin Tshiembe fandt svenskeren, som hakkede bolden ind med vristen.

Lars Friis havde skiftet Anders Hagelskjær ind for at lukke hullet efter en svag Daniel Granli. Det var Anders Hagelskjær, der ophævede offsiden på Hedlund.

Det er næsten som om, AaB ikke har nok dygtige centerforsvarere til at spille med tre nede bagi …

Dobbelt op for Hedlund. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Velspillende Mathias Kvistgaarden kom på tavlen med sin scoring til 3-0, inden Simon Hedlund smed sin Man of the Match-titel på græsset, da svenskeren dovent mistede bolden og efterfølgende lod sig tørre af Kasper Kusk, der serverede reduceringen for Jakob Ahlmann.

I de døende minutter måtte AaB-fansene tage brat afsked med Rasmus Thelander, der også fik direkte rødt af dommer Morten Krogh. Den var langt mere tvivlsom end den første badebillet!

Thelander frarøvede Marko Divkovic en friløber, mente Morten Krogh. Folk med mere is i blodet ville mene, andre AaB'ere kunne have nået ned ...

Rød Aalborg står nu med rigtige dårlige kort på hånden for at komme i Europa, hvis Lars Friis da kan stille hold på søndag i Parken ...

