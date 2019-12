Rødt drama og vildt comeback

HADERSLEV (Ekstra Bladet): Så lykkedes det endelig for SønderjyskE.

Efter seks kampe i træk uden sejr, fik Glen Riddersholm og Co. vendt bøtten i det sydvestjyske opgør mod Esbjerg takket være en gylden 2. halvleg, der også blev særdeles dramatisk fordi Esbjerg sluttede med kun ni mand på banen, fordi både Daniel Anyembe og Rodolph Austin røg ud som følge af to gule kort.

Og her vendte hjemmeholdet altså 0-1 til en 2-1-sejr.

Sejrsmålet sat ind fem minutter før tid på et straffespark af Christian Greko Jakobsen. Forseelsen blev begået af Daniel Anyembe - som dermed fik gult for anden gang - mod det der viste sig at være en gylden indskifter hos SønderjyskE – Artem Dovbyk – der blev revet omkuld i feltet.

Fem minutter forinden var det nemlig samme spiller, der tændte sejrshåbet efter lang tids depression, da han udlignede den 1-0-føring som gæsterne spillede sig frem til allerede efter fem minutter.

For SønderjyskE var det ikke bare befriende vendepunkt, men også enormt vigtigt i forhold til de dramaer, der venter til foråret i både den ene og anden ende. Og Riddersholm og Co. kan nu gå ud til sidste kamp mod Horsens med et forspring på ni point ned til den næstesidsteplads som Esbjerg indtager.

Riddersholm prøvede i jagten på et vendepunkt at blande kortene lidt anderledes mod Esbjerg. Blandt andet var Marco Rojas tilbage i startopstillingen, og han var placeret i en rolle som støtte for Mart Lieder i front.

Men det var først efter, at Rojas var udskiftet, der kom gang i scoringen, og der var ikke meget der pegede i den retning i en rædselsfuldt spillet 1. halvleg.

Da SønderjyskE sidste søndag tabte til Randers blev modstanderne sat i gang af et kæmpedrop af den debuterende målmand Nikola Mirkovic. Der stod også foræring på menu´en, da Esbjerg allerede efter seks minutters spil kom foran. Denne gang ikke fra målmanden, men fra hele forsvaret.

Gæsterne fik et lidt tvivlsomt frispark ude i højre side, men tog det lynhurtigt. Derfor nåede hjemmeholdets bagerste skanser slet ikke på plads, og bolden havnede efter nogle tilfældigheder for fødderne af Mohammed Dauda, der tæt under mål havde let ved at score.

Samme Dauda fik i starten af 2. halvleg en stor chance for at øge til 2-0. Men spillet fri midt foran mål, sparkede han forbi Mirkovic´ kasse med venstrebenet.

Og i stedet endte det hele altså i nedtur for vestjyderne – og jubel for sønderjyderne.

