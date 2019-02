Rødt kort åbnede døren til Horsens-fest

HORSENS (Ekstra Bladet): Torskedumt.

Anderledes kan man ikke karakterisere den handling, der førte til at Vendsyssel kom til at spille næsten en time i undertal mod Horsens. Og de gule østjyder udnyttede den fordel til uden problemer at komme et skridt nærmere det forjættede top-6-land med en overbevisende 3-0-sejr.

Gæsternes islandske lejesvend Jon Thorsteinsson var manden, der dummede sig så fatalt.

Det skete, da han ragede sit andet gule kort til sig og derfor blev sendt til omklædning allerede efter 34 minutters spil.

I forbindelse med et frispark rev han Horsens-kaptajnen Mathias Nielsen omkuld, da denne ville starte sit løb ind i straffesparkfeltet. Og han gjorde det med dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen som næsten nærmeste øjenvidne, hvorfor reaktionen med gult og derefter rødt helt rigtigt kom omgående.

Dermed solgte Thorsteinsson sine holdkammerater, som kom til at kæmpe resten af kampen med ryggen med muren i forhold til et massivt Horsens-pres, der specielt i det første kvarter efter pausen havde skær af et festligt bombardement.

Mads Juel scorer det første af sine to mål mod Vendsyssel. Foto: Ernst van Norde

Den evigt aktive anfører Mathias Nielsen satte gang i det hele med et forsøg på overliggeren – og det blev fulgt op få minutter efter af et skud på stolpen signeret Michael Lumb, der også førte sig frem som en af de bedste på Horsens-holdet.

Hele to mål af Mads Juel

Der skal nok være dem blandt de 2511 tilskuere, der begyndte at frygtede for et forhekset Vendsyssel-mål, men de kunne minuttet efter Lumbs stolpeskud ånde lettet op, da Mathias Nielsens forsvarsmakker Mads Juel Andersen viste, at han også ville være med til festen helt fremme.

To gange nettede han inden sidste dommerfløjt.

Først var det med et befriende hovedstød til 1-0 og siden med en beroligende 3-0-scoring et kvarter før tid.

Ind i mellem var Oliver Drost på pletten og mester for 2-0-målet, da han slog til på en ripost fra Michael Tørnes i vendelbo-målet.

Gæsterne var dårligt over midten i hele 2. halvleg efter en start på kampen, hvor de var bedst uden dog at skabe nævneværdige chancer. Allerede i den sidste halvdel af 1. halvleg satte Horsens sig dog på tingene og skabte også et par pæne hovedstøds-chancer inden pausefløjtet.

Først var det Sivert Heltne Nilsen, der forsøgte sig, men hans forsøg blev fint reddet af Michael Tørnes.

Og kort efter være blevet reduceret til 10 mand, fik målmanden så hjælp af forsvarsklippen Andreas Kaltoft, der på mållinien reddede et hovedstødsforsøg fra Mathias Nielsen.

Men efter pausen var der altså ingen kære mor fra Horsens, der sagtens kunne have vundet langt større.

