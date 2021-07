Rødt kort og forsvarskoks i Parken

FC København havde store defensive problemer i sidste sæson, og det er ikke blevet bedre i løbet af sommeren.

I hvert fald ikke bedømt på Superliga-premieren mod AaB i Parken.

Københavnerne lukkede to mål ind, som vil få træner Jess Thorups til at rive sig i sin sparsomme hårpragt.

Det lignede ellers tre point, da Daramy i begyndelsen af anden halvleg bragte FCK foran 2-1, men tyve minutter før tid udnyttede Kasper Kusk et københavnsk forsvarsskoks og gjorde det til 2-2.

Og for at gøre ondt værre for FCK så Nicolai Boilesen direkte rødt i en dramatisk anden halvleg.

Han kan dermed sætte sig ud i karantæneboksen, hvor forsvarskollega Victor Nelsson sidder en kamp endnu.

Nicolai Boilesen så direkte rødt efter et voldsomt frispark. Foto: Lars Poulsen

De 13.326 tilskuere i Parken fik en ganske tempofyldt indledning på kampen.

Der var fart på begge hold, og der skete en hel masse mellem felterne, men ikke ret meget i felterne. FC København havde et lille spilovertag, men store problemer med at skabe noget.

Det havde AaB sådan set også, men debutant Louka Prips fine venstreben slog til på første nordjyske chance i 37. minut.

Nogen stor chance var der ikke tale om, men Prip skal ikke bruge meget plads, og så måtte Kamil Grabara for første gang som FCK-målmand pille bolden ud af netmaskerne.

Sådan faldt målene i Parken

0-1 Louka Prip (37) David Khocholova fik ikke ekspederet et langt indkast ud af farezonen. Louka Prip kom foran Zeca, og efter et enkelt hurtigt træk lynede hans venstreben. Vinklen var spids, men sparket hårdt og præcist, og Grabara kunne intet stille op. 1-1 Kamil Wilczek (38) Kamil Wilczek slog til i en situation, hvor AaB’erne forgæves skreg på frispark. Mathias Ross gik i græsset efter nærkontakt med Wilczek, men spillet fik lov at forsætte, og FCK-angriberen gled frem og løftede Falks aflevering ind over Rinne. 2-1 Mohamed Daramy (47) Jakob Rinne klarede i første omgang Daramys forsøg. Bolden røg ud til Rasmus Falk, der i en blød bue sendte den tilbage ind i det lille felt. Her stod AaB’erne på flade fødder, og det udnyttede Mohamed Daramy. Han pressede sig foran Ross og flugtede FCK foran. 2-2 Kasper Kusk (69) Netop indskiftede Kevin Diks kiksede, da han skulle sende et AaB-indlæg ud af farezonen. Han ramte Zeca, og fra FCK-anføreren sprang bolden hen til Kasper Kusk. Tæt under mål svigtede den tidligere FCK’er ikke. Vis mere Vis mindre

Københavnerne slog dog lynhurtigt tilbage.

Det lignede et frispark til Mathias Ross, da Kamil Wilczek løb ind i AaB-forsvareren uden for feltet og med et koket skub sendte ham i græsset.

Men hverken dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen eller VAR-rognen reagerede, og så kunne den polske angriber sørge for, at FCK gik til pause med 1-1.

Kamil Wilczek udlignede hurtigt AaB's føring. Foto: Lars Poulsen

To minutter inde i anden halvleg gjorde Mohamed Daramy det til 2-1, da han udnyttede passivt nordjysk forsvarsspil.

FC København pressede på for at få sat dødsstødet ind, men det var AaB, der i stedet slog til.

Defensiven var FCK's helt store akilleshæl i sidste sæson og virker til forsat at være det.

Kasper Kusk udnyttede med tyve minutter et københavnsk koks til at udligne mod sin tidligere klub.

FCK blev kort efter reduceret til ti, da Nicolai Boilesen gik alt for voldsomt ind i en duel med Mathias Ross.

Med strakt ben mejede han AaB’eren ned og så direkte rødt.

Iver Fossum kunne havde sikret AaB sejren i sidste minut, men headede lige på Grabara, så det endte med en pointdeling efter en dramatisk sæsonpremiere i Parken.