Rødt kort og stort drama til sidst

Et sent mål sikrede søndag Viborg en dramatisk sejr på 2-1 over AaB i første runde af Superligaen

Viborg hentede søndag en dramatisk sejr på 2-1 over AaB efter et sent sejrsmål og et brændt straffespark fra AaB i overtiden i første runde af Superligaen.

Det lignede ellers længe en sejr på 1-0 til et dominerende Viborg-mandskab, men det lavede en udligning fra AaB-forsvarsspilleren Anders Hagelskær om på i 77. minut.

Det endte dog med en midtjysk sejr, efter at kantspilleren Tobias Bech scorede til 2-1 i 85. minut.

I overtiden fik midtbanespilleren Iver Fossum alletiders chance for at sikre et ellers ufortjent point, da AaB blev tildelt et straffespark, hvor forsvarsspiller Mads Lauritsen fik tildelt et rødt kort.

Men det brændte Fossum takket være en redning af Lucas Lund, og derfor sikrede Viborg sig tre point i sæsonåbneren.

AaB startede bedst, men Viborg overtog hurtigt momentum og kom frem til de de fleste og største chancer.

Hjemmeholdet var især tæt på i 27. minut, da midtbanespilleren Jakob Bonde skød bolden langt over målet fra klos hold efter en returbold i AaB-feltet.

I 43. minut kom forløsningen dog for viborgenserne, da forsvarsspilleren Mads Lauritsen headede værterne på 1-0 efter et hjørnespark.

Gennem anden halvleg var Viborg igen dominerende, men i 77. minut fik AaB's Anders Hagelskjær udlignet med et snedigt skudt fra distancen, der gik ind via stolpen.

Tobias Bech sendte dog Viborg på sejrskurs med en flot kontrascoring i 85. minut, inden hjemmeholdets målmand altså blev den store helt i overtiden.