Rødt kort og teenage-scoring i Superliga-drama

SønderjyskE’s unge Peter Christiansen sørgede for, at lokalrivalerne fra Esbjerg stadig ikke er klar til mesterskabsspillet

Esbjerg havde muligheden for at sikre sig en plads i top-seks med en sejr over lokalrivalerne fra Haderslev. Sådan gik det slet, slet ikke, da SønderjyskE søndag eftermiddag overmatchede vestjyderne i alle spillets facetter og sikkert vandt 3-1.

Særligt en ung knøs ved navn Peter Buch Christiansen skabte store problemer for oprykkerne, der nu skal kæmpe med næb og klør for en plads i top-seks i grundspillets sidste runde.

SønderjyskE var tvunget til at erstatte den karantæneramte topscorer, Mart Lieder, i startopstillingen, og det var altså unge Peter Christiansen, der fik den opgave.

Den 19-årige gut fra Starup løste opgaven fornemt og var yderst pågående over for et usikkert Esbjerg-forsvar. Efter otte minutter nåede Christiansen lige netop først på bolden efter en fin dybdestikning fra Victor Ekani.

Afslutningen gik ved siden af, og det efterfølgende sammenstød med Jeppe Højbjerg var hændeligt.

Efter en lille halv time lykkedes det så for allestedsnærværende Peter Christiansen. Et langt indkast blev forlænget af Kees Luijckx, og inde foran mål pressede den unge spydspids sig foran en alt for afventende Anyembe og hamrede føringen ind.

Emmanuel Oti udvises. Foto: Ritzau Scanpix

SønderjyskE har i den forgangne uge haft besøg af indkastspecialisten Thomas Grønnemark. Det gav hurtigt pote…

Peter Christiansen var som skrevet her, der og alle vegne. Efter en halv time afsluttede han spøjst med skulderen, og Jeppe Højbjerg blev så forvirret, at han valgte at bokse ballonbolden direkte ud til Christian ‘Greko' Jekobsen, der blev så overrasket over EfB-keeprens aktion, at han afsluttede lige i kroppen på en liggende Højbjerg.

Esbjerg havde også deres muligheder, og de blev skabt af en anden 19-årig komet. Lejesvenden fra FCK, Carlo Holse, ville ikke stå tilbage for sin teenage-kollega, og når gæsterne blev farlige, gik det igennem ham.

Efter 22 minutter var Holse alene med Sebastian Mielitz i en spids vinkel, og tyskeren fik afværget med en fodparade.

Ti minutter senere kunne Mielitz dog intet stille op. En clearing havnede hos Holse på kanten af feltet, og med største selvfølgelighed krøllede kanten bolden over i det fjerne hjørne. En Anders Dreyersk aktion af Carlo fra København.

Så måtte Peter Christiansen på den igen, og i første halvlegs tillægstid misbrugte han en gigantisk mulighed for igen at bringe sit hold i front. Et sønderjysk kontraangreb endte med, at Johan Absalonsen serverede kuglen foran en helt fri Christiansen i feltet, men flugteren blev på mærkværdig facon sendt forbi mål…

Peter Buch Christiansen var den første der kom på måltavlen. Foto: Ritzau Scanpix

Chancer og drama var det nok af i Haderslev… Selv i pausen, da det blev klart, at Jeppe Højbjerg måtte lade sig udskifte med en skade, han pådrog sig i et sammenstød i første akt.

Indskiftede Lasse Mikkelsen kunne dog ikke gøre det fjerneste ved SønderjyskE’s flotte 2-1-scoring efter en time. Greko lobbede bolden videre til Peter Christiansen i feltet, og den unge angriber dækkede kuglen på fornem vise og serverede den for fødderne af Eggert Jonsson. Islændingen afsluttede helt nede ved den ene stolperod uden for Lasse Mikkelsens vingefang.

Esbjerg formåede aldrig at få skabt et pres for udligningen, og et langskud fra Jacob ‘Lungi’ Sørensen var bedste mulighed. Gassen gik helt af ballonen, da Emmanuel Oti fik et sit andet gule kort for at gå ind i det, der lignede en reel duel.

I stedet lukkede Danny Amankwaa lokalopgøret med en scoring til 3-1 fra distancen. Dermed er SønderjyskE for alvor ved at bide sig fast i haserne på Superligaens midterhold igen, mens Esbjerg, med al sandsynlighed, skal slå Vejle hjemme i næste runde for at sikre sig en plads i top-seks.

