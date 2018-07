Roma bekræfter: FCK-keeper er ankommet

Robin Olsen kan så småt begynde at kalde sig Serie A-spiller. Roma bekræfter, at målmanden er i Rom

Så kan der vist ikke længere være tvivl. Robin Olsen erstatter Allison Becker i Roma.

Det må være efterhånden være konklusionen, efter at den italienske storklub har lagt en video op på deres officielle Twitter-konto, hvor den svenske målmand ankommer til lufthavnen.

Ligesom man har offentliggjort flere billeder, hvor målmanden står med Roma-halstørklæde og med teksten 'Robin Olsen ankommet til Fiumicino', der er en lufthavn i Rom.

L’arrivo di Robin Olsen a Fiumicino pic.twitter.com/HHiN6zht1A — AS Roma (@OfficialASRoma) 23. juli 2018

Tidligere på aftenen bekræftede FCK-manager, Ståle Solbakken, også, at Robin Olsen er fortid i FC København - og at klubben i øvrigt tager sig fint betalt.

- Det er et salg, som har været planlagt et stykke tid, og som vi er meget tilfredse med, ud fra at vi allerede har to målmænd, og at vi får nogle penge i kassen, lød det i et interview med TV3 Sport inden aftenens opgør mod Hobro.

86 millioner skulle der i første omgang ryge i kassen hos københavnerne, mens Robin Olsens tidligere klub PAOK ifølge meldingerne har sikret sig en procentdel af det beløb.

En ganske imponerende pris for en Superliga-målmand med to år tilbage af sin kontrakt, men et stærkt VM for Sverige og en ordentlig pose penge fra Liverpool til Roma for Alisson Becker ser ud til at komme FCK til gode.

Ifølge svenske medier skal Robin Olsen til lægetjek tirsdag, men noget kunne tyde på, at romerne er forholdsvis fortrøstningsfulde, siden de allerede mandag aften viser billeder fra målmandens ankomst i den italienske hovedstad.

Romas trup er i øjeblikket i USA, hvor de forbereder sig til den kommende sæson.

