Roser danskernes indsats: Et meget disciplineret folk

Han blev udlejet fra Brøndby IF til Esbjerg fB i januar med det håb, at det ville kaste mange minutter af sig, og sådan var det da også for kroaten Ante Erceg lige indtil, at han og resten af ligaen blev stoppet.

Alle sportsaktiviteter er sat på pause, og for dansk fodbolds bedste rækker gælder det, at de er suspenderet på ubestemt tid.

Ante Erceg følger med i situationen, som måske endda er ekstra svær at håndtere, når man er i et andet land, og man har familie og venner langt væk. Erceg mener dog, at den danske indsats har været god.

- Jeg er i København, hvor jeg træner dagligt. I går løb jeg sammen med min Brøndby-holdkammerat Josip Radosevic. Byen er fuld af parker, så folk bruger dem til at slappe lidt af.

- Ligesom i resten af Europa er skoler, universiteter og mange virksomheder lukket ned i Danmark. Det er forbudt at samles mange menesker i store offentlige områder. Man kan gå ud, men det anbefales, at man bliver inden for i lejligheder og huse. Den personlige hygiejne er det vigtigste. Danskerne er et meget disiplineret folkefærd, og de ved, at det er den eneste måde, man kan overkomme den forfærdelige katastrofe, siger Ante Erceg i et interview med det kroatiske medie Novilist.

Ante Erceg fortæller i interviewet, at det er svært lige nu, fordi han er et rutinemennesker. Det vil sige, at han er vant til at følge programmer og spille kampe og rejse, men lige nu er der lukket ned for det hele. Intet slår dog savnet af familien.

- Hele min familie er i Split, og vi taler dagligt. Det er overhovedet ikke komfortabelt eller nemt, men det vigtigste er fællesskabet for alle, da det er et af de vigtigste redskaber i kampen (mod sygdommen), siger Ante Erceg om forklaringen på, at han ikke forenes med sin familie lige for tiden.

I interviewet fortæller Ante Erceg også, at han er rigtig glad for skiftet til Esbjerg, da det har givet ham en masse minutter, som han havde brug for. Nu håber han på, at Superliga-fodbolden snart kan vende tilbage, og at han sammen med resten af holdet kan redde sig i rækken.

Esbjerg fB ligger lige nu næstsidst i Superligaen, mens Brøndby IF er nummer fire. Den 30-årige angriber har kontraktudløb i Brøndby i sommeren 2022.

Se også: Fyrede sin ven: Så ikke hinanden i en måned

Se også: Har han lige brugt 70 millioner på en bil?

Se også: Allan Nielsen: Derfor måtte jeg væk

Se også: Pludselig lå deres sexvideo på hans Instagram-profil

Fra planetens hurtigste til fange nr. 84868/054