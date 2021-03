Rusland? Det gider jeg ikke!

Rasmus Falk har haft muligheder i udlandet, men kommer formentlig til at tilbringe hele karrieren i Danmark. Han er sikker på, at han ikke kommer til at fortryde det

Da Rasmus Falk sidste år brugte en håndfuld millioner på en villa i Odense, var tanken, at den med tiden skulle blive hans hjemmebane.

Nu siger den 29-årige FCK’er med et grin, at han er i tvivl om, hvorvidt han nogensinde flytter ind.

For nok fornemmer man stadig den fynske dialekt, men på mange områder er fynboen blevet københavner, og med sin kontraktforlængelse har Falk bundet sig til hovedstaden frem til sommeren 2025.

- Københavner? Ja, på et eller andet niveau er jeg jo. Det var en omvæltning at komme herover, men jeg vænnede mig lynhurtigt til det, siger den kreative midtbanespiller, der tog skiftet fra OB til FCK i 2016.

København er blevet hjemme for Rasmus Falk. Foto: Lars Poulsen

Dengang var planen, at Skandinaviens største klub skulle være et springbræt til en større adresse i udlandet.

Der har været muligheder, men Falken er ikke fløjet sydpå, og bliver han kontrakten ud, vil det betyde ni år som FCK’er.

- Det var ikke det, der var meningen, og det er også vildt overraskende for mig, når jeg kigger tilbage. Men samtidig, når jeg er i det, har det bare være naturligt at blive her.

- FCK er en klub, jeg har nydt at være i alle årene. Jeg stod i en gylden situation, og med det tilbud, de kom med, kunne jeg ikke se nogen grund til ikke at gøre det, siger Rasmus Falk.

Når han siger gylden situation, handler det om den frikøbsklausul, der stod til at træde i kraft til sommer.

En klub ville kunne have købt Falk for nogenlunde, hvad en villa i Hunderup-kvarteret i Odense koster.

Og selvfølgelig overvejede han, om han skulle vente og se, hvad der dukkede op.

- Men den løsning, FCK kom med, var ikke svær at sige ja til.

'Drop snakken om bundniveau' Mange tvivlede på, at Rasmus Falk kunne klare sig i FCK, men selv var han aldrig i tvivl. Han blev vist en liste med de seneste tyve Superliga-spillere, der var skiftet til FCK, og adskillige havde ikke slået til i hvidt. - Jeg var fuldstændig ligeglad. Jeg var slet ikke i tvivl om, at det nok skulle blive et godt match. - Jeg vidste, at der var ting, jeg skulle lære her, men jeg vidste også, at jeg havde noget, som FCK kunne bruge, siger den 29-årige FCK’er, der aldrig haft behov for at være den, der taler mest eller højest i medierne: - Det er forskellige måder at gøre det på. Jeg ved, hvad jeg kan og betvivler aldrig mine egne kvaliteter. Grundlæggende har jeg en utrolig stor tro på mine egne evner. Han har ellers i løbet af årene måtte høre på, at han ’ikke har psyken og bundniveauet’ til udlandet, og den slags udsagn kan godt irritere den faglige stolthed: - Den der kommer, hvis du ikke tager til udlandet, men når snakken om bundniveau kommer på mig, står jeg helt af. - Kunne jeg havde udfordret mig selv mere med et klubskifte? Muligvis. Men jeg har været bærende og en af de bedre spillere på alle hold, jeg har spillet på. Både i OB og FCK. Det er ikke tilfældigt. Vis mere Luk

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger tjener han nu i omegnen af ni mio. kr. om året og er Superligaens bedst betalte.

- Jeg ved ikke, hvor jeg ligger på den liste, og det er heller ikke vigtigt for mig. Det vigtige for mig er, at jeg er rigtig tilfreds med det, jeg skrev under på, siger Rasmus Falk.

Nogle vil måske ryste på hovedet over, at han aldrig er taget til udlandet, men det påvirker ikke FCK’eren.

Rasmus Falk er ikke immun over for gode råd, især hvis de kommer fra de nærmeste, men i sidste ende tager han selv suverænt beslutningen og er ligeglad med, hvad andre tænker.

- Hvis du spørger min agent, er han sikkert pisseirriteret over, at jeg ikke tager til Rusland. Det kan vi godt grine ad, for den mulighed har være oppe nogle gange. Men det gider jeg ikke.

- Jo, jeg kunne måske godt have fundet et sted, hvor jeg havde tjent flere penge, men hvor meget er man klar til at gå på kompromis med?, kommer det retorisk fra landsholdsspilleren, der både arbejdsmæssigt og privat har fundet sig til rette i København.

- For 15 år siden betød økonomien, at man var tvunget til at tage ud, og folk har stadig en fornemmelse af, at lige så snart du kører over grænsen, så tjener du flere penge.

- Sådan er det ikke helt på samme måde længere, siger Rasmus Falk, der midt i en usikker tid med sin kontraktforlængelse har sikret sig økonomisk for livet.

Rasmus Falk vil, hvis han fuldfører sin nuværende kontrakt, nå op på ni år i FCK. Foto: Lars Poulsen

Så kan det godt være, at det aldrig bliver til det ophold i La Liga, han drømte om, men set i lyset af coroansituationen og hans alder ville det være blevet svært til sommer - selv med en forholdsvis lille prislap.

- Spanien kunne være en fed oplevelse, men de er hårdt ramt og et helt andet sted end normalt. Det ville også have påvirket mine muligheder.

- Det kan godt være, at jeg engang siger 'ah, jeg skulle være taget ud', men jeg tror det ikke. Det har sjældent føles så rigtigt at skrive under på en aftale som den her. Jeg er glad for, at det blev København.

'Har ikke skrevet min sidste kontrakt' Rasmus Falk føler sig flyvende i FCK. Foto: Lars Poulsen

Når hans aftale udløber med FCK, vil han være 33, men langtfra klar til at gå på fodboldpension. - Jeg kan mærke, at jo ældre jeg bliver, jo mere tænker jeg 'længere tid, længere tid'. Jeg tør næsten godt garantere, at jeg ikke har skrevet min sidste kontrakt, siger Rasmus Falk, der først har i sinde at stoppe, når han begynder at løbe for meget efter de andre. - Der vil jeg ikke gå på kompromis, men jeg har et stor drive om at blive ved med at udvikle mig og blive endnu bedre. - Jeg vil stadig vinde mesterskabet hver eneste sæson og ud og have de oplevelser i Europa, som jeg har haft så mange af med FCK, siger fynboen og peger på, at han på trods af over ti år i dansk fodbold har fået mange af de europæiske oplevelser, andre tager til udlandet for at få: - Jeg har mødt Manchester United, Leicester, Atlético Madrid, Ajax. Jeg har mødt tophold fra Spanien, Frankrig, England, Italien, Holland, Belgien, Rusland. - Hvis du tager de tyve største fodboldlande, har jeg mødt hold fra langt de fleste. Det eneste, jeg ikke har mødt, er et tysk hold.