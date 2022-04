Russiske esser: De skal afgøre guldkampen!

Viktor Claesson og Anders Dreyer er ekstraordinært hentet til Superligaen for at gøre forskellen i guldkampen. Nu mødes de i direkte duel

FC København og FC Midtjylland kæmper en indædt tvekamp om Superliga-guldet, der er særdeles attraktivt at få fingrene i denne sæson.

Det kunne tydeligt aflæses i vinterens transfervindue, hvor både københavnerne og midtjyderne oprustede voldsomt i kampen for at få overhånden dette forår.

Selv efter vinduet er blæst i, har begge mesterskabsaspiranter hentet en markant forstærkning, da FIFA, som følge af Ruslands invasion af Ukraine besluttede, besluttede, at udenlandske spillere og trænere kan søge væk fra Rusland midlertidigt - frem til 30. juni - uden at begå kontraktbrud.

Anders Dreyer har jublet mange gange tidligere for FCM. Nu er han tilbage på Heden. Foto: Claus Bonnerup

Fem dage senere gav Divisionsforeningen lov til at Superliga-klubberne må tilknytte én international spiller fra ligaerne i Ukraine og Rusland.

FC Midtjylland handlede hurtigt og fik fløjet Anders Dreyer hjem til Heden fra Rubin Kazan under dramatiske omstændigheder, således den vævre kantprofil kunne præsenteres 16. marts.

FC København ville ikke stå tilbage for ligarivalerne, så to uger senere, 30. marts, hentede Peter 'PC' Christiansen den svenske landsholdsspiller Viktor Claesson til hovedstaden fra Krasnodar.

Dermed render der to nøglespillere rundt i Superligaen dette forår, som ikke ville være i Danmark under normale omstændigheder. Det kan blive helt vitalt i guldkampen ...

De er allerede glade for Viktor Claesson i København ... Svenskeren sikrede tre point i Aalborg. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Begge transferesser har allerede gjort en forskel. Således blev Viktor Claesson matchvinder, da FCK vandt en uhyre vigte udesejr i Aalborg sidste weekend, mens Anders Dreyer viste flere smagsprøver på sine driblinger og svirp af et skud mod Silkeborg.

Nu mødes de to stjerneindkøb i direkte guldduel i Parken.

Ekstra Bladet har talt med begge profiler om guldkampen, foråret og fremtiden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Anders Dreyer, FC Midtjylland

Der var massiv medieinteresse, da Andres Dreyer vendte hjem til det midtjyske. Foto: Claus Bonnerup

- Hvorfor valgte du at spille foråret i FCM?

- Jeg valgte at tage hjem på baggrund af det, der er sket i verden. I første omgang tænkte jeg ikke så meget på fodbold. Det handlede for mig om at komme hjem til familien og kæresten, hvor fodbold kom i anden række. Så gav det mest mening at tage tilbage til Midtjylland, som jeg kender ud og ind.

- Hvad bliver din rolle på holdet?

- Jeg håber da på at få en stor rolle på holdet og bidrage til vores jagt på trofæer. Det handler om at være skarp og vise hver dag til træning og i kamp, at jeg skal spille. Ellers er min rolle at falde ind på holdet og give offensiven endnu mere kvalitet.

- Hvad kan du tilføre FCM på så kort tid?

- Som offensivspiller er det i sidste ende mål og assists, som tæller mest, og det kan jeg forhåbentligt tilføre.

Anders Dreyer (th) er en del af en frygtindgydende FCM-offensiv, der vendte og vandt kampen mod Silkeborg sammen med Gustav Isaksen (midten). Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Hvorfor bliver FCM mester?

- Vi bliver mestre, fordi vi har et godt hold. Vores powerfodbold og evne til at løbe modstanderne over skal bane vejen for, at vi kan få succes i både ligaen og pokalturneringen.

- Hvem bliver mest afgørende for, hvor guldet ender: Dreyer eller Claesson?

- Det er svært at sige, men jeg håber selvfølgelig, at det bliver mig.

- Hvorfor kommer DU til at gøre en større forskel på dit hold end Claesson?

- Jeg kender Midtjylland og har været her halvandet år allerede. Det er de samme mennesker, som er i trænerteamet, på kontoret og i truppen, så det har været nemt at falde ind i klubben igen. Det føles som om, jeg kun har været væk i en uge.

23-årige Anders Dreyer har to landskampe for Danmark. Foto: Jens Dresling

- Hvor godt kender du Claesson fra den russiske liga?

- Jeg kender ham ikke. Jeg har aldrig spillet mod ham.

- Hvad kommer fremtiden til at bringe, når du står med Superliga-guld om halsen til maj?

- Det ved jeg ikke endnu. Jeg har tre måneder i Midtjylland, og det er det, jeg fokuserer på. Jeg tager en dag ad gangen, og så må vi se til 1. juli, hvad der skal ske.

- Hvad skal der til, for at du bliver i FCM?

- Det er svært at sige på nuværende tidspunkt, og der er nogle eksterne forhold, som skal afklares. Som sagt har jeg fokus på at spille fodbold de næste tre måneder i Midtjylland.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Viktor Claesson, FC København

Bundrutinerede Viktor Claesson har spillet 58 landskampe for Sverige. Foto: Ritzau Scanpix

- Hvorfor valgte du at spille foråret i FCK?

- Omstændighederne er jo meget specielle i Rusland, og FCK er et godt hold, som skal spille mesterskabsspil og kæmpe med om guldet, så det er nogle gode kampe for mig at kunne få her, så det var helt klart det bedste alternativ.

- Hvad bliver din rolle på holdet?

- Jeg håber at kunne bidrage med gode præstationer på banen og selvfølgelig med mål og assist, men også med min erfaring, hvor jeg skal snakke en masse og hjælpe de mange unge spillere på holdet.

- Hvad kan du tilføre FCK på så kort tid?

- Det er alligevel 10 kampe, og der er 30 point at spille om i mesterskabsspillet. Selvom vi fører med seks point, er det vigtige opgør alle sammen, og der kan jeg hjælpe med mine kvaliteter. Jeg er gået direkte ind på holdet, og jeg vil forsøge at bidrage med min fodbold og gode præstationer.

- Hvorfor bliver FCK mester?

- Jeg tror, vi har den bredeste trup i hele ligaen, og vi har en mentalitet her i klubben om at vinde titler, og nu er det tre år siden, vi vandt ligaen, så vi har mange sultne spillere, som vil vinde.

Viktor Claesson har allerede sikret de første tre pinde i mesterskabsjagten. Foto: René Schütze

- Hvem bliver mest afgørende for, hvor guldet ender: Dreyer eller Claesson?

- Eftersom jeg tror, at FCK vinder guldet, så siger jeg Claesson.

- Hvorfor kommer DU til at gøre en større forskel på dit hold end Dreyer?

- Fordi man bliver ikke afgørende, når man spiller på det hold, der slutter som nummer to.

- Hvor godt kender du Dreyer fra den russiske liga?

- Jeg kender faktisk ikke så meget til ham, for han kom jo først ret sent, så han har ikke været der så længe. Jeg har trods alt været der i fem år. Men jeg så, at han fik en rigtig god debut.

FCK har gennem længere tid haft kig på 30-årige Viktor Claesson, der får en nøglerolle i hovedstaden fra start. Foto: Claudio Bresciani/Ritzau Scanpix

- Hvad kommer fremtiden til at bringe, når du står med Superliga-guld om halsen til maj?

- Det får vi at se. Vi har aftalt, at vi starter med resten af denne sæson, og så tager vi en snak. Det kan blive en forlængelse, og det kan blive noget andet, men det får vi at se til den tid. Lige nu har jeg fuld fokus på FCK og forsøger at hjælpe til med at få guldet hjem, og så ser vi, hvad der sker.

- Hvad skal der til, for at du bliver i FCK?

- Jeg tager ikke tilbage til Rusland. Min kontrakt udløber, så om situationen i Rusland bliver bedre kommer ikke til at have nogen betydning. Men vi må se, når sæsonen er slut.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

