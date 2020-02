Ryd op, FCK: Guld ikke seriøst at tale om!

FC København har gjort det før: Indhentet et forspring på ni point med 14 spillerunder igen. Det præsterede Hans Backe som FCK-cheftræner i 2004.

Men det kommer ikke til at ske i 2020.

Det mener Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting, der er overbevist om, at FCK’s elendige forårsstart med ét point mod Esbjerg og Silkeborg har afgjort, at mesterskabet bliver placeret hos FC Midtjylland.

Læg dertil den dårlige statistik på udebane, hvor Ståle Solbakkens tropper allerede har tabt fem kampe.

Stig Tøfting føler sig overbevist om, at FCK er ude af guldkampen, fordi de har indledt foråret med blot ét point efter to kampe. Foto: Claus Bonnerup.

Ingen fornuftige argumenter

- Det mesterskab er der ingen tvivl om længere. Jeg havde ærlig talt forventet, FCK havde givet FCM kamp til stregen hele foråret. Men det kommer ikke til at ske.

- Jeg vil godt her og nu afskrive FCK i kampen om guldet. Der er ingen fornuftige argumenter for, at Ståle Solbakkens mandskab kan indhente FCM. Derfor skal de også satse alt på at komme videre i Europa, mener Stig Tøfting og uddyber:

- Man er fuldstændig blottet for realisme, hvis man tror, FCK i den nuværende forfatning kan gå ud at vinde resten af kampene. Specielt udekampene. Jeg kan ikke se, hvad der skulle indikere, at FCK kan rejse til AaB, FCM, FCN, AGF og Brøndby (som top-6 ser ud til at ende lige nu) og vinde de udekampe, pointerer han.

Stig Tøfting mener ikke, at Jens Stage har vist mere end superliganiveau i de første otte måneder i FCK-trøjen. Foto: Ernst van Norde, Ritzau Scanpix.

Få har slået til

Stig Tøfting peger på flere årsager til, at FCK med stor sandsynlighed ender med en skuffende sæson.

- FCK er en klub, der er afhængige af store spillersalg. Men med salget af Pieros Sotiriou er angrebet blevet sårbart, fordi Dame N’Doye skranter, Michael Santos slet ikke har slået til, og Mikkel Kaufmann skal bruge foråret til at falde til, pointerer Stig Tøfting og slår fast:

- En forklaring på, at FCK glipper mesterskabet, handler også om, at flere spillere slet ikke har slået til. Udover Michael Santos har Peb Biel slet ikke vist, hvorfor han kostede så mange penge. Jens Stage har kun vist Superliga-niveau, mens jeg savner flere mål fra en spiller som Rasmus Falk. Desuden hører det med, at en spiller som Viktor Fischer slet ikke har ramt det topniveau, han viste før sin slemme skade for ét år siden, fastslår han.

Stig Tøfting mener, at hele fundamentet ryster lidt i FCK for tiden. Derfor er han også af den opfattelse, at der skal tænkes anderledes. Der er måske behov for en turnaround.

- FCK skal se at få ryddet op til sommer. Spillere, som ikke har en fremtid, skal væk. Her tænker jeg blandt andre på Nicolaj Thomsen, Bryan Oviedo og måske Pep Biel, hvis han ikke får vist det potentiale, FCK forelskede sig i, understreger Stig Tøfting.

-

OPTUR – FC Nordsjælland

To sejre og 8-1 viser, at Flemming Pedersens tropper er kommet særdeles stærkt fra start på foråret. De skaber mange chancer og der er et godt flow i deres spil. Det ligner en sikker top-6 for det talentfulde mandskab fra Farum.

NEDTUR – FC København

Ét point i to kampe mod to hold – Esbjerg og Silkeborg – der risikerer at rykke ud. Det er bare ikke godt nok for Ståle Solbakkens mandskab, der havde ambitioner om at udfordre FCM. Det kan de glemme alt om nu.

Se også: Pas på, FCM! FCK har gjort det før

Se også: Stikker igen hovedet frem

Så meget tjener alle Superliga-trænerne