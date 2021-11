Rygaard: Derfor valgte jeg Brøndby fra

Mikkel Rygaard forlod tilbage i februar 2018 Lyngby, da klubben var havnet i økonomiske vanskeligheder. Herefter valgte han at skifte til FC Nordsjælland, men det var ikke fordi, at de var de eneste interesserede.

Det fortæller Rygaard i TV3 Sport-programmet Offside, hvor han slår fast, at blandt danske klubber var det kun FC København og FC Midtjylland, der ikke bød sig til. Det gjorde Brøndby derimod.

Det var et tilbud, som var svært at sige nej til, fortæller midtbanespilleren, som tog alle de ekspert-råd, som han kunne få fra sit bagland, ligesom det føltes rigtigt.

- Jeg kunne få en god rolle og kunne spille - kontra i Brøndby havde de en Hany Mukhtar, som var brandvarm på det tidspunkt. Der tænkte jeg, at jeg sikkert ville komme til at stå i skyggen af ham. Så det var nok dét, der gjorde, at jeg skiftede til FCN, siger han og fortsætter:

Hjulmand trak

- Men idet, at jeg skulle ud til lægetjek i Farum, der ringer min agent lige til sidst, og siger, at Brøndby lige har ringet igen og skruet lidt på nogle knapper 'Hvad siger du?', lyder det fra Mikkel Rygaard, som altså måtte sige nej endnu engang.

Hany Mukhtar i topform for Brøndby. Arkivfoto: Lars Poulsen

Det vægtede desuden også højt for Mikkel Rygaard, at han kunne få den nuværende landstræner Kasper Hjulmand som cheftræner i FC Nordsjælland.

I samme sæson kæmpede Brøndby med til det sidste om det danske mesterskab, men de smed det til sidst i den berygtede kamp i Horsens.

Ligesom dengang er Mikkel Rygaard igen uden klub.

