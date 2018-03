Rygaard efter omdiskuteret situation: - Han tager fat i min skulder

Stadion: Right to Dream Park, Danmark

16:00 FC Nordsjælland - FC Midtjylland Superligaen Stadion: Right to Dream Park, Danmark Dommer: Michael Tykgaard

FC Nordsjælland havde alle muligheder for at spille sig tættere på FC Midtjylland i toppen af Superligaen, men brændte chancer og et muligt straffespark var nogle af årsagerne til, at hjemmeholdet blot fik 1-1 med fra Farum.

I kampens fjerde minut udspillede sig en tvivlsom situation, da FC Nordsjællands Mikkel Rygaard blev væltet omkuld af FC Midtjyllands Erik Sviatchenko i feltet.

Her vinkede dommer Michael Tykgaard afværgende efter situationen. Rygaard mener dog, at han blev hevet i skulderen af Sviatchenko.

- Jeg føler, at jeg kommer foran ham, og han skal lige bruge et halvt skridt på at fange mig, og derefter føler jeg, at han tager fat i min skulder, og jeg kan ikke fortsætte mit løb efter, siger Mikkel Rygaard til Ekstra Bladet.

Mangler den sidste skarphed

Efter kampen var FC Nordsjællands anfører Mathias Jensen skuffet, da han mente, at hjemmeholdet havde mulighederne for at hive en sejr.

- Vi er lidt skuffede, fordi vi havde håbet på at få tre point i dag. Jeg håber, at vi vinder et par kampe over FC Midtjylland i mesterskabsspillet, siger Mathias Jensen til Ekstra Bladet.

Der var dog gode ting at tage med fra kampen. Ifølge anføreren var hjemmeholdets offensive forsvar velfungerende.

- Vores forsvarskæde var aggressiv og turde at gå med Gustav Wikheim og Mikkel Duelund op i banen, men vi mangler den sidste skarphed og laver lidt for mange fejl, siger FC Nordsjælland-anføreren.

Mikkel Rygaard følte, at der var kontakt mellem ham og Erik Sviatchenko i topkampens indledning. Foto: Lars Poulsen

FC Nordsjællands træner Kasper Hjulmand fremhæver dog, at kampen i dag viste, at klubben fra Farum har stor styrke på trods af deres meget unge hold.

- Jeg er super stolt over det niveau, vores unge spillere leverer. Prøv at se Mikkel Damsgaard. Han er 17 år, og han leverer på et meget højt niveau. Jeg har en god fornemmelse ved at være i FC Nordsjælland i øjeblikket. Vi præsterer fint. Udviklingen af holdet kommer til at være spændende igennem foråret. Det bliver et mere fleksibelt og sprudlende hold, siger Kasper Hjulmand til Ekstra Bladet.

Med det uafgjorte resultat har FC Nordsjælland syv point op til FC Midtjylland. Næste kamp for FC Nordsjælland er mod Helsingør på udebane.

