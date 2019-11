Ryster på hovedet på FCK's vegne: - Det er under al kritik

FC København jonglerer rundt med mange kampe i øjeblikket.

De danske mestre spiller Superliga-kampe hver weekend, og derudover er løverne også med i pokalturneringen og deltager i Europa League, hvor holdet er ene om at forsvare de danske farver. Når efteråret er færdigspillet, vil FC København have spillet 34 kampe i alle turneringer - til sammenligning vil Brøndby have spillet 28, FC Midtjylland 23 og et hold som Hobro IK 21.

Netop Hobro IK møder FC København i det første opgør efter landskampspausen, og cheftræner Peter Sørensen erkender, at det er et godt tidspunkt at møde mestrene. Samtidig kan han ikke lade være med at blive lidt harm på FCK og dansk fodbolds vegne.

- FC København har en hård tid, og det er vores held, når vi nu skal møde dem, som det også har været FC Midtjyllands held. Vi møder FCK på et godt tidspunkt, men ikke nær så godt som FCM og Brøndby, siger Peter Sørensen til tipsbladet.dk.

Hobro-træneren mener, at Divisionsforeningen tager et alt for lille hensyn til FC København.

- Jeg synes simpelthen, det er under al kritik, at FC København skal møde sine to nærmeste konkurrenter i form af FC Midtjylland og Brøndby på det her tidspunkt af sæsonen. Det er FCK, der repræsenterer Danmark i international sammenhæng, og så synes jeg, der er dårlig planlægning, at man byder dem de sværeste og mest afgørende kampe midt i den periode. Det kan ikke være rigtigt, siger Peter Sørensen og fortsætter:

- Jeg har ingen aktie i FC København, og jeg synes ikke, det er synd for FCK. De har en trup, der er formet til at spille mange kampe, men jeg synes, det er kritisabelt, at man lægger to kampe mod FC Midtjylland og to kampe mod Brøndby i et tætpakket efterår, hvor FCK om nogen har nok at se til.

Ståle Solbakken har flere gange udtrykt utilfredshed med kampprogrammet. Foto: Jens Dresling

Vil sikre det bedste flow i kampprogrammet

Peter Ebbesen, der er turneringschef i Divisionsforeningen, forklarer, at kampene er lagt, som de er, for blandt andet at forhindre, at FC København, FC Midtjylland og Brøndby IF møder hinanden på kryds og tværs et hav af gange i foråret.

Det vil i sidste ende gøre de største kampe i dansk fodbold mindre unikke, er vurderingen.

- Vi har vurderet, at sandsynligheden er meget stor for, at FC København, FC Midtjylland og Brøndby ender i samme slutspil og dermed skal møde hinanden to gange i ligaen i det sene forår. I mange tilfælde vil de tre hold også fortsat være med i pokalturneringen, når vi kommer til kvartfinalen, og det giver mulighed for yderligere indbyrdes kampe.

- Nu er både Brøndby og FCM slået ud af pokalen, så sådan gik det ikke, men vi har skønnet, at det her giver det bedste flow i kampprogrammet, forklarer Peter Ebbesen.

FC København tabte i søndags 1-4 til FC Midtjylland og møder Brøndby den 1. december klokken 11.45. FCK er i skrivende stund syv point efter FC Midtjylland og tre point foran Brøndby.

