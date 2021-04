Rystet AaB-profil: Vi bliver most

De fører Kvalifikationsspillet, men det kunne man slet, slet ikke se, da AaB søndag eftermiddag gæstede bundproppen AC Horsens, der er tæt på at rykke ud af dansk fodbolds bedste række.

Det endte 1-0 til Horsens - en fortjent sejr - og efterfølgende måtte Frederik Børsting - lidt rystet - fortælle om sit syn på opgøret mod Horsens.

- Der er meget, der går galt. Vi formår ikke at skabe noget som helst, og vi bliver most hele kampen igennem. Det for ringe, og vi står ikke godt nok imod.

- Det mindste, man kan forvente i vores situation, er, at vi viser, vi ligger på førstepladsen i puljen, og det gør vi ikke i dag, sagde Frederik Børsting efter opgøret til TV3 Sport.

AaB fører fortsat puljen, men nu er der bare et enkelt point ned til SønderjyskE på andenpladsen.

Vinderen af Kvalifikationsspillet sikrer sig rettigheden til at møde Mesterskabsspillets nummer fire om en plads i Conference League-kvalifikationen i næste sæson.

Det bliver en kamp mod nummer fem i Mesterskabsspillet, hvis Randers vinder pokalturneringen og ender i top fire.

Med sejren udsætter AC Horsens spørgsmålet om nedrykning. Der er aktuelt 11 point op til OB, der er lige over nedrykningsstregen. Der resterer bare fem runder for Horsens, der kan rykke ud i næste runde.

Næste opgave for AaB er en hjemmekamp mod Lyngby, mens Horsens får besøg af Vejle.