Rystet sportschef: - VAR-vognen må have været på toilettet

Peter Lassen kan slet ikke forstå, at Hvidovre ikke fik et straffespark på MCH Arena fredag aften

26 år.

Så lang tid var det siden, at Hvidovre IF havde spillet en kamp i Danmarks bedste fodboldrække, inden klubben gik på banen fredag aften for at møde FC Midtjylland i Herning.

Gæsterne tabte med 0-1, og efter de 90 minutter var det store samtaleemne, om oprykkerne blev snydt for et straffespark efter cirka 80 minutter.

Her blev Nicolai Geertsen nemlig revet ned i hjemmeholdets felt. Men selvom trøjen var flået i stykker, så fløjtede dommeren ikke, og VAR-vognen reagerede heller ikke.

Og det forstår Peter Lassen - sportschef i Hvidovre - ikke ret meget af. Det gjorde han klart i et interview med Ekstra Bladet efter opgøret.

Peter Lassen savnede i den grad et straffespark fredag aften. Foto: Linda Johansen

- Jeg er helt rystet. Vi har spillet et helt år uden at få straffe, og vi har sagt til hinanden, at nu kommer der VAR, så vi kan få straffe, og så laver de den der på os. Det er bare ikke godt nok, sagde han og fortsatte:

Annonce:

- Jeg er meget overrasket. VAR-vognen må have været på toilettet. Det er den eneste forklaring, jeg kan tage i mod.

Til trods for at kontoen siger nul point efter premieren i Superligaen, så har Peter Lassen været stolt i løbet af de seneste timer.

- Dagen har været med stolthed. Det er det største ord, jeg kan sætte på noget, vi har glædet os til rigtig, rigtig længe. Det er måske et sted, vi ikke burde være, men det har vi spillet os til. Da vi kører i bussen op til MCH Arena, får jeg så meget gåsehud, man tror, det er løgn.

Sportschefen tilføjer videre, at Hvidovre-spillerne var rolige og glædede sig inden comebacket til Superligaen. Og det mener han, man kunne se på grønsværen, hvor gæsterne var bedre end FC Midtjylland i de første 15 minutter, hvis du spørger ham.

FC Midtjylland slog Hvidovre IF med 1-0. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Og så understreger Peter Lassen, at troen på tingene i den grad findes på Sjælland.

Annonce:

- Vi tror altid på det, og vi skal i top seks. Og når vi ikke kan nå top seks, skal vi blive nummer syv, og når vi ikke kan blive nummer syv, skal vi bare blive tredjesidst. Vi vil vinde fodboldkampe og ligger os ikke bare ned. Vi kommer til at dø med støvlerne på, som du også så i dag.

Som det sidste sætter Peter Lassen nogle ord på, om vi kan forvente noget transferaktivitet i Hvidovre de kommende uger.

- Vi står ikke og mangler noget nu, men man ved aldrig, hvad der kommer ind fra gaden. Det kan være, der kommer en, vi kan bruge, og der er stadig lidt plads i budgettet til en spiller.

Oprykkernes næste opgave i Superligaen er søndag i næste uge, hvor Hvidovre gæster Randers FC.