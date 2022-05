Så englene synger: Oprykkerne spiller gudebold

Lige så kedelig og deprimerende søndagens guldduel i Herning var, lige så underholdende og fortryllende var mandagens bronzeduel i Silkeborg. I hvert fald for tilhængere af offensiv fodbold a la Silkeborg.

Det var nok ikke lige en kamp for fodboldkapaciteter som Fernando Santos eller Janne Andersson …

Nok heller ikke AaB-chef Lars Friis, der formentlig havde lyst til at knække sine briller flere gange, når hans forsvarsspillere 'brillerede' ...

En sammenbidt Lars Friis skal ønske sig en tre-fire nye forsvarsspillere i sommerpausen. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Første halvleg var på et teknisk meget højt niveau, og ikke engang mekanikken på Jysk Park kunne følge med.

Al strøm forsvandt på stadion kort før kampstart, så det blev en indledning præget af hektik og kaos, da hverken storskærm, forbindelsen til stadionspeaker eller musikken fungerede.

Stadionlyset kørte heldigvis på egen frekvens, så det spillede… Det samme gjorde VAR-teknikken gudskelov. Ja, så fik man skrevet den sætning i sin levetid også …

Men ellers var Silkeborg blevet frarøvet føringsmålet efter blot 40 sekunder, hvor der ellers blev vinket for offside.

Heldigvis var der strøm til VAR-skærmen... Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

VAR-teknikken havde dog ikke store problemer med at spotte, at Robert Gojani lod et indlæg fra Rasmus Carstensen passere over til den modsatte back, Lukas Engel, der hamrede hjemmeholdet i front.

Lukas Engels scoring til 2-1 senere i halvlegen var endnu smukkere klasket ind. Det er et under, at han ikke kunne bruges som back i næsten nedrykkede Vejle Boldklub …

Silkeborg var giftige i kombinationsspillet som vanligt, men i lighed med udklasseringerne af Brøndby og FC København, så holdt midtjyderne et lavt udgangspunkt lurende på kontra. Det klæder dem nu også, fordi effektiviteten er i højsædet.

Lukas Engel svinger skinken og få sekunder senere er der mål. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Efter 22 minutter kom strømmen tilbage på stadion. AaB fik også forbindelse, og særligt Milan Makaric og Louka Prip fandt hinanden. To gange satte serberen sin makker op til skud. To gange tordnede Prips venstreskøjte bolden i nettet.

Føj, hvor har Louka Prip fået skudt sig varm i Superligaen! 14 sæsonmål af kantspilleren.

AaB led til gengæld gevaldigt under, at Rasmus Thelander var fraværende med en skade. Han bliver svær at erstatte til sommer. For den nordjyske defensiv sejlede i Søhøjlandet.

Gang på gang blev Thorarinsson og Hagelskjær udspillet i aalborgensernes venstre halvdel af firebackkæden.

Hagelskjær kom også på bagkant ved 3-2-scoringen, da Robert Gojani nok engang flænsede AaB fra hinanden med en pasning. Nicolai Vallys satte centerforsvareren og sparkede i det korte hjørne, som Rinne rettelig burde have dækket.

Silkeborg kunne falde hinanden om halsen flere gange i en smuk, smuk bronzeduel. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Daniel Granli og Kristoffer Pallesen imponerede sandt for dyden heller ikke. Førstnævnte tjattede en clearing lige hen i fødderne på Tobias Salquist, der kunne lukke kampen fra sin frie position i feltet.

Måske skal AaB forsøge at lokke Ib Simonsen og Torben Boye tilbage fra pension også …

Silkeborg, de skal forsøge at holde sammen på deres fodboldhold, der sensationelt nærmer sig bronzen.

