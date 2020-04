I marts skrev ti danske klubber under på et brev, som de sendte til Divisionsforeningen. Her protesterede de mod den model for at bestemme mestre og op- og nedrykkere, hvis sæson ikke kunne spilles færdig, som Divisionsforeningen havde valgt.

Selv om Divisionsforeningen via sin advokat afviste indsigelsen, og protestklubberne varslede, at de ville svare tilbage fra samme kant, har de droppet det. I hvert fald for nuværende.

Det fortæller Hobro IK's bestyrelsesformand, Lars Kühnel, der var primus motor hos protestklubberne. Årsagen er slet og ret, at de ikke regner med, at det bliver aktuelt, at nogle skal rykkes ned på en skrivebordsafgørelse.

- Det lader til, at vi kan komme i gang igen. Så længe vi tror, det er det mest sandsynlige scenarie, gider vi ikke bruge mere tid på det. Men vi har allerede kommunikeret, at hvis vi ikke kan spille igen, så kommer vi til at klage, siger Kühnel til tipsbladet.dk.

Vi tager lige sagen forfra.

Efter Divisionsforeningen gjorde det klart, at dens administration ville fordele guldet, de europæiske pladser og op- og nedrykning i Superligaen og divisionerne, hvis sæsonen ikke kunne genoptages, sendte ti klubber førnævnte brev.

De mente ikke, at det var fair, at de kunne risikere at rykke ned uden at spille om det. Derudover mente de ikke, at Divisionsforeningen havde hjemmel i egne regler til at træffe beslutningen, hvilket flere juridiske eksperter bakkede dem op i.

Da Divisionsforeningen afviste deres indsigelse, sagde Lars Kühnel således:

-Vi (de ti underskrivere af brevet, red.) har haft et telefonmøde, hvor vi har snakket svaret igennem. Så vil jeg tro, der går 14 dage, før vi kommer med en tilbagemelding.

-Vi er heldigvis to advokater i vores gruppe, så vi hjælpes ad med at gå paragraffer og bestemmelser igennem, og så sætter vi et svar sammen på baggrund af det. Vi havde ikke ønsket, at bolden blev spillet over på den juridiske bane, men nu er den derovre, og så må vi tage den videre der fra.

De har sådan set stadig samme holdning. Men når nu de forventer, at sæsonen kommer i gang igen, er det spild af tid at skændes om, hvad der ville ske i et tænkt scenarie.

- Min forventning er, at vi kommer gang igen i medio-ultimo maj. Vi overholder, hvad der bliver meldt ud af regeringen. Men som jeg forstår det, er smitterisikoen meget lille ved at spille uden tilskuere. Så når man tillader børn at komme i skole, giver det ikke nogen mening ikke også at kunne spille fodbold igen. Jeg tror også, foreningslivet åbner igen, siger Kühnel.

De ti underskrivere af brevet var Hobro IK, Esbjerg fB, Randers FC, Næstved Boldklub, FC Roskilde, Holbæk B&I, Skovshoved IF, Vejgaard Boldspilklub, Slagelse B&I og Ringkøbing IF.

Regeringens restriktioner gælder foreløbig til 10. maj.

