Så mange millioner tjener han på salg

Global Football Holdings har nu formelt sikret sig aktiemajoriteten i Brøndby IF, og dermed kan Jan Bech Andersen ikke længere kalde sig ejer af fodboldklubben fra Vestegnen, som han har været fan af hele livet.

Hvis det på nogen måde er en trist kendsgerning for rigmanden, kan han til gengæld smile hele vejen til banken.

Ifølge Finans har Jan Bech Andersen solgt aktier for 142,9 millioner kroner samtidig med, at han stadig ejer 10 procent af Brøndby IF og bliver siddende som formand for bestyrelsen.

Global Football Holdings og Jan Bech Andersen i fællesskab forpligtet sig til at stille et konvertibel lån på 223 millioner kroner til rådighed for Brøndby IF, og Finans skriver, at lånet potentielt kan øge Jan Bech Andersens ejerandel til 15 procent.

Foto: Anthon Unger

Jan Bech Andersen købte Brøndby IF i 2013, da de blågule var på randen af konkurs, og siden har han investeret et hav af millioner for at bringe klubben tilbage til toppen af dansk fodbold.

Global Football Holdings' opkøb af Brøndby IF giver klubben større økonomiske muskler i fremtiden, og de blågule sigter efter at blive en magtfaktor i Skandinavien.