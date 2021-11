Superligaen ... 2. nov. 2021 kl. 16:44

Sådan blev fyringen besluttet

Michael Boris var et positivt indslag i SønderjyskE, men tyskeren formåede ikke at skabe sikkerhed for, at han var den rette mand i dagligdagen. Utilfredsheden med den daglige træning har ulmet længe, og ydmygelsen mod Silkeborg fik ledelsen til at skride til handling