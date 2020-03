Sådan gør klubberne i krisen: 'Vi er slet ikke ved at dreje nøglen om'

Superligaen er lige nu meget langt væk. Der er ingen kampe i udsigt før langt efter påske.

Danmark befinder sig i en stor coronakrise. Den har også ramt fodbolden, men der er meget stor forskel på, hvordan Superliga-klubberne griber krisen an i de her dage.

I syv klubber - Brøndby, FCK, AaB, OB, FCM, Silkeborg og AGF - træner spillerne videre individuelt, mens trænerne holder dem under opsyn og derved har styr på, at de ikke kommer ud af fysisk form.

Spillerne får instrukser, og der er daglig kontakt mellem trænerteam og spillerne.

I syv klubber - primært de mindre - er både spillere og trænere nu hjemsendt. Det betyder, at der ikke må være kontakt mellem parterne, og det er helt op til spillerne selv at stå for en form for træning, mens de er hjemsendt fra deres job.

Frederik Winther og resten af Lyngby-truppen er sendt hjem. De skal selvtræne, og klubbens cheftræner, Christian Nielsen, må ikke kontakte spillerne i den periode, fordi klubben får økonomisk kompensation. Foto: Lars Poulsen

Lyngby er en af klubberne, hvor både trup og trænerstab er sendt hjem.

- Vi håber, at spillerne af egen fri vilje kan holde sig toptunede i den her periode. Vi må ikke være i kontakt med dem og alt, hvad de foretager sig, er frivilligt, forklarer Lyngbys direktør Andreas Byder, der har valgt at sende samtlige ansatte hjem.

Det har oprykkerne gjort, fordi det økonomisk giver god mening med de støtteordninger, som Folketinget har rullet ud med baggrund i coronakrisen.

Klubber, som har hjemsendt trænere og spillere, vil hurtigt nå op i nærheden af en million kr. om måneden.

- Vi kan få en kompensation på op til 90 procent af lønnen dog max. 26.000 kr. om måneden for spillerne over en periode på tre måneder, fordi de ikke er ansatte som funktionærer.

- Det her er selvfølgelig et økonomisk spørgsmål for os. 26.000 kr. er en god hjælp i kompensation til en klub som vores, forklarer Andreas Byder, der erkender, at situationen godt kan spidse yderligere til:

- Lige nu ryster vi ikke på hånden. Vi er slet ikke ved at dreje nøglen om. Men det er klart, at det her scenarium ikke skal fortsætte mange måneder endnu. Vi er - som mange andre - afhængige af, at transfermarkedet åbner igen.

- Udfordringen for os alle er, at ingen ved, hvordan det ser ud på den anden side af coronakrisen.

Simon Hedlund kan tale træning med sine trænere i Brøndby. Foto: Philip Davali

I Brøndby er det vigtigt, at spillerne bliver holdt under skærpet opsyn, så de er klar til at træde ind på træningsbanen, når statsminister Mette Frederiksen på et tidspunkt igen åbner Danmark.

- Vi har et nødberedskab i vores administration og dele af den sportslige sektor. Når det gælder Superliga-spillerne og trænerstaben, er de ikke hjemsendt, fordi trænerne dagligt skal have mulighed for at kommunikere og instruere spillerne.

- Det sker via telefon og video, ligesom vores fysiske træner skal kunne sende træningsprogrammer til spillerne. Hvis vi havde valgt at hjemsende spillerne og trænerne, måtte spillerne ikke modtage instruktion om træning i den her periode.

- For os er det vigtigt, at spillerne er bedst muligt fysisk forberedt til at gå i kamp straks, når vi genoptager turneringen, siger Christian Schultz, kommunikationschef i Brøndby.

'Det værste er uvisheden'

Kent Nielsen, cheftræner i Silkeborg, er i daglig dialog med sine spillere. Foto: Claus Bonnerup

Silkeborg har som den eneste af klubberne i den tunge af tabellen valgt ikke at sende spillerne hjem.

Bundproppen mener, at det har en effekt, at man stadig kan kontakte spillerne og have en smule hånd i hanke med situationen.

Der er blevet lagt fysiske programmer, og i og med spillerne ikke er hjemsendt, har Silkeborg mulighed for at have en løbende dialog med dem.

Det betyder for eksempel, at de - enkeltvis - mandag var forbi klubben med deres pulsmåler.

På baggrund af resultaterne vil fysisk træner Rasmus Hansen og cheftræner Kent Nielsen kunne maile dem den kommende tids træningsprogram.

Desuden kan skadede spillere møde ind til behandling, og Silkeborg-truppen skal i denne uge også igennem det årlige obligatoriske sundhedstjek på privathospitalet Mølholm i Vejle.

Det har stor betydning for Kent Nielsen, at han har mulighed for at være i dialog med sine spillere:

- Det kan være svært for unge mennesker helt at være isoleret. Så min rolle er også at tale med dem og høre, hvordan de har det, og hvilke problemer de tumler med.

- Det ville jeg nok også gøre alligevel, men nu er det i hvert fald helt legitimt.

Silkeborg-spillerne har fået hjemmeopgaver. De er blevet bedt om at se klip igennem, som de så efterfølgende kan diskutere med cheftræneren.

- Det er noget, som det kan være svært at få tid til i hverdagen. Nu kan vi være lidt grundigere med det, og det er rart bare at kunne snakke lidt fodbold i denne tid, siger Kent Nielsen, der kalder det for en surrealistisk periode for ham som cheftræner:

- Normalt har vi et mål at arbejde henimod. Det er taget fra os nu. Det er svært og underligt, og det værste er uvisheden.

- Hvis bare vi vidste, at vi kom i gang om seks, otte eller tolv uger, så havde vi noget at forholde os til.

Hjemsendt eller ej? Sådan håndterer klubberne krisen FC Midtjylland Superligaens førerhold valgte fredag at hjemsende en lang række medarbejdere. Der er primært tale om folk i klubbens administration. Spillerne har hele sidste uge selvtrænet, og foreløbig har midtjyderne ikke sendt dem hjem, så de kan blive en del af regeringens trepartsordning. FC København Københavnerne meddelte søndag, at størstedelen af medarbejderne i FCK og Parken var blevet hjemsendt. Klubbens ledelse og udvalgte medarbejdere er dog ikke hjemsendt. Førsteholdstruppen, spillere på FCK Talent og udvalgte stabsmedlemmer fortsætter ligeledes arbejdet. AGF Fredag eftermiddag meddelte østjyderne, at tæt på halvdelen af arbejdsstyrken ville blive hjemsendt. Det er tæt på 70 personer. Superliga-truppen og spillerne i AGF Talent er ikke berørt, og størstedelen af staben omkring holdene er fortsat på arbejde. Spillerne selvtræner under supervision. Brøndby Brøndby opretholder kun et nødberedskab i administrationen. Hovedparten af medarbejderne er sendt hjem. Hverken spillerne i Superligatruppen eller trænerstaben er hjemsendt. FC Nordsjælland Som den første klub valgte FCN allerede onsdag i sidste uge at hjemsende en stor del af klubbens administrative stab. Superliga-spillerne trænede i første omgang videre derhjemme, men tirsdag eftermiddag meddelte FCN, at de nu også er hjemsendt og derfor bliver en del af trepartsaftalen.

AaB Nordjyderne har hjemsende hovedparten af administrationen. Superliga-spillerne fortsætter arbejdet, men størstedelen af trænerstaben er hjemsendt - inklusive cheftræner Jacob Friis. Randers FC Kronjyderne valgte i sidste uge at hjemsende alle fra administration minus direktør Henrik Jørgensen, sportslig og kommerciel direktør Søren Pedersen og en kommunikationsmedarbejder. Trænerstaben (bortset fra medarbejdere i den fysiske sektor) blev også bedt om at indstille arbejdet. Mandag meddelte Randers FC så, at også spillerne i Superliga-truppen var blevet hjemsendt. Lyngby Klubben har valgt at sende næsten samtlige ansatte hjem. Det gælder det meste af administrationen plus både spillertruppen og trænerstaben. Det betyder, at spillerne skal selvtræne uden kontakt til klubben og cheftræner Christian Nielsen i perioden. OB Fra mandag har næsten samtlige af OB’s administrative medarbejdere været hjemsendt. Til gengæld er spillertruppen og trænerstaben ikke hjemsendt. De træner for sig selv, hvor Jakob Michelsen gerne må instruere spillerne om træningsprogrammer og øvelser.

Horsens Østjyderne valgte mandag morgen at hjemsende hovedparten af administrationen samt hele spillertruppen. Manager Bo Henriksen er ikke hjemsendt, men han har altså ingen at træne for tiden. Hjemsendelsen sker, fordi klubben ikke vil risikere, at spillerne skal udsættes for smittefare, ligesom de skal undgå at blive smittebærere. De er hjemsendt på ubestemt tid. SønderjyskE Sønderjyderne har hjemsendt næsten samtlige ansatte. Kun direktionen og økonomiafdelingen holder butikken kørende. Både spillertruppen og cheftræner Glen Riddersholm er sendt hjem og skal således træne individuelt uden instrukser fra cheftræneren. Hobro Fredag valgte Hobro at sende både administration og Superliga-trup hjem på ubestemt tid. Klubben er hårdt presset på økonomien, men kan få nu få støtte fra regeringens trepartsordning. Det er er både spillere, trænere og stab, der er sendt hjem. Som i andre klubber fortsætter enkelte nøglemedarbejdere arbejdet. Esbjerg De nedrykningstruede vestjyder har valgt at hjemsende næsten samtlige medarbejdere. Kun et minimum opretholder klubbens administrative drift. Alle spillerne i Superligatruppen og trænerstaben er hjemsendt. Silkeborg I Silkeborg kører man også med et nødberedskab i administration. Bundproppen har også sendt flere trænere hjem, men spillerne trænere videre individuelt, og cheftræner Kent Nielsen er ikke blandt de hjemsendte. Sammen med fysisk træner Rasmus Hansen, en fysioterapeut og en læge forsøger han at hjælpe spillerne i hverdag, der er vendt på hovedet. Vis mere Luk

