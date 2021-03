Sådan når de slutspillet

Der bliver brug for regnemaskine og en direkte linje ind til banen, når sidste runde i grundspillet afvikles søndag.

Fire hold er i spil til de to sidste pladser i mesterskabsspillet efter en 21. runde, hvor OB og Vejles drøm om top-6 definitivt blev slukket.

Nu kæmper Randers FC, SønderjyskE, AaB og Vejle om at følge med Brøndby, FC Midtjylland, FCK og AGF over i mesterskabsspillet, og faktisk kan kronjyderne allerede booke deres billet mandag aften.

Randers FC har længe ligget lunt og vil med en sejr i Aarhus være sikret en plads i top-6, da deres målscore er så god, at pladsen ikke kommer i fare i sidste runde.

Omvendt vil de med et nederlag virkelig være i fare for at glide uden for det fine selskab, når sidste punktum sættes søndag aften.

I 22. runde sparkes alle kampe i gang på samme tid, så der er lagt op til drama, og det gælder om at have helt styr på matematikken ude på bænken …

Det skal der til for de fire klubber

Randers FC dummede sig i seneste runde, men har stadig to chancer til at hente den ene sejr, som de skal bruge.

Randers FC - 28 point (+ 9 mål)

Modsat konkurrenterne har kronjyderne fortsat to kampe: AGF ude mandag og FCK hjemme søndag.

Randers skal håbe, at AaB taber til OB, for så er de i slutspillet uanset hvad.

Deres målscore er så god, at en sejr vil række, og en uafgjort kan også vise sig at være nok.

Det kræver dog en af to ting: at AaB ikke vinder over OB, eller at SønderjyskE ikke slår FC Nordsjælland.

Nordsjællænderne kan med en sejr i teorien gå forbi, hvis Randers kun får et point mere. De skal dog samtidig hente fem mål.

SønderjyskE slog Horsens og ligger lunt i svinget. De må dog ikke tabe i Farum.

SønderjyskE - 28 point (- 1 mål)

En sejr i sidste kamp i Farum er efter alt at dømme nok. Kun hvis AaB samtidig vinder med fire mål mere end Sønderjyske, kan nordjyderne trække forbi.

Skulle det usandsynlige ske, kan sønderjyderne håbe på, at Randers ikke vinder en af deres to sidste kampe.

Med uafgjort i Farum holder Sønderjyske nordsjællænderne bag sig, men skal så krydse fingre for, at AaB ikke vinder, eller at Randers FC taber deres to sidste kampe.

Et nederlag til FC Nordsjælland vil smadre slutspilsdrømmen med 99,99 procents sikkerhed.

Kun hvis AaB samtidig taber, og Randers FC løber ind i to monsternederlag kan SønderjyskE komme i top-seks med et nederlag i Farum.

AaB holdt med sejren i Vejle liv i top-6-håber.

AaB - 28 point (- 4 mål)

Det er (næsten) kun sejr, der tæller for AaB. Det vil bringe dem på 31 point, og så skal de krydse fingre for, at SønderjyskE ikke vinder i Farum, eller at Randers ikke får en sejr i en af deres to sidste kampe.

AaB skal vinde med fire mål mere end SønderjyskE for at overhale dem, hvilket ikke virker videre realistisk.

Uafgjort mod OB vil næppe række til top-6. Så vil enten SønderjyskE eller FC Nordsjælland med garanti slutte foran dem, og så er nordjyderne afhængige af, at Randers taber begge deres kampe.

Med et nederlag er alt håb ude.

FC Nordsjælland har brug for en hjælpende hånd, hvis de igen skal nå mesterskabsspillet.

FC Nordsjælland - 26 point (+ 4 mål)

Alt andet end sejr dræber enhver mulighed for mesterskabsspillet.

Slår FC Nordsjælland i sidste kamp SønderjyskE, vil de slutte foran dem. Så skal de håbe på, at enten AaB ikke vinder over OB, eller at Randers FC taber begge deres resterende kamp.

Får kronjyderne et point, kan FCN i teorien stadig overhale dem, men det kræver, at de henter fem mål på dem.

