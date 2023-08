Sælger profil: Så mange millioner scorer Silkeborg

Onsdag middag oplyste selskabet bag Silkeborg IF i en fondsbørsmeddelelse, at der er forhandlinger i gang om et salg af Lukas Engel.

Ekstra Bladet erfarer, at det er engelske Middlesbrough, der er på rov i Silkeborg.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger betaler klubben, der spiller i den næstbedste engelske række, cirka 22 millioner kroner for Silkeborg-profilen.

Det er tæt på samme niveau, som man solgte Rasmus Carstensen for til belgiske Genk sidste sommer.

Tidligere onsdag kunne Midtjyllands avis også berette, at det er Middlesbrough, der er tale om.

24-årige Engel står noteret for 53 kampe og tre mål i Silkeborg-trøjen. Foto: Ernst Van Norde/Ritzau Scanpix

Kæmpe gevinst

Det var i sommeren 2022, at Silkeborg belønnede Lukas Engel med en permanent kontrakt efter et succesfuld lejeophold. Han var dengang ejet af Vejle.

Her skrev Engel under på en aftale, der løb frem til sommeren 2027.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger betalte klubben i omegnen af 3,75 millioner kroner til Vejle for ham.

Annonce:

Og dermed må det siges, at Silkeborg viser særdeles godt købmandskab. Gevinsten - foruden de sportslige resultater - ender på den anden side af 15 millioner kroner.

Foto: Claus Bonnerup

Opruster

I fondbørsmeddelelsen oplyser Silkeborg, at der pågår forhandlinger om transfer af kontraktrettighederne på Lukas Engel med sigte på et omgående klubskifte.

- Det er selskabets forventning, at disse forhandlinger vil resultere i en transferaftale, betinget af en række individuelle forbehold, der alle forventes opfyldt i nær fremtid, lyder det.

Samtidig opjusterer Silkeborg forventningerne til årets regnskab med 15 til 17 millioner kroner til et overskud i niveauet 32 til 40 millioner kroner for hele det samlede regnskabsår.

I sommerens transfervindue har Silkeborg allerede solgt Sebastian Jørgensen til Malmö FF og talentet Lasse Abildgaard til Ajax.