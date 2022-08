Særlig detalje vækker vrede: - Det er ikke smart

Tallene '13:12' fremgik på den kæmpestore tifo, FC Københavns fans søndag stod bag i Parken. Den numeriske udgave af 'ACAB', 'All Cops Are Bastards', og det billiger klubben ikke, lyder det fra kommunikationschef Jes Mortensen

En opfindsom tifo stjal showet i Parken, inden FC København og Brøndby IF søndag tørnede sammen i sæsonens første derby.

En endnu mere 'opfindsom' detalje har siden vakt opmærksomhed.

På Olsen Bande-tifo'en, der blev kreeret af FC Københavns officielle fanklubs tifoudvalg, fremgik nemlig klokkeslættet 13:12 på Hovedbanegårdens ur.

'1312' som er den numeriske udgave af 'ACAB', en forkortelse af 'All Cops Are Bastards'.

Latterligt, pinligt og hjernedødt lyder det blandt andet om detaljen på det sociale medie Twitter.

FC København har - både søndag og mandag - på klubbens officielle kanaler delt den kæmpestore tifo, og kommunikationschef Jes Mortensen oplyser til Ekstra Bladet, at han ikke kendte til '1312'-referencen før sent i går aftes.

- Jeg må være ærlig at sige, at jeg havde aldrig hørt om det før. Der var så nogen, der skrev om, hvad det betød, og det vidste jeg faktisk ikke, fortæller Jes Mortensen.

Han understreger dog, at klubben ikke støtter op om budskabet eller på anden måde billiger tifo-detaljen.

- Det er jo ikke noget, vi billiger eller synes er nogen god idé at skrive. Det har de så valgt at gøre, og det synes vi ikke er smart, lyder det fra kommunikationschefen.

Det blotte øje i Parken så næppe 1312-referencen, men på nærmere hold var det tydeligt. Foto: Jens Dresling

- Var I klar over, at det stod der?

- Jeg var i hvert fald ikke, jeg havde ikke hørt noget om det, så nej, det har vi ikke været.

- Det med, at vi deler den på sociale medier - det er jo noget, vi gør i min afdeling - og der var sådan set ingen af os, der var klar over, at det stod der, forklarer Mortensen.

- Det var først sent i går aftes, at jeg opdagede, at det stod der, uddyber kommunikationschefen.

- Er det noget, I kommer til at gå i dialog med tifogruppen om?

- Ja, men jeg tror allerede, at de ved, hvad vi synes. Det er jo ikke altid, at fordi vi synes noget, så bliver det sådan.

Ekstra Bladet har været i dialog med formanden for FC Københavns officielle fanklub, Lars Thor, der oplyser, at det er TIFO-udvalget, der står bag tifoen.

Thor har dog på nuværende tidspunkt ingen kommentarer.