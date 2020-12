Særligt trick kan åbne dørene i Superligaen

Se dansk professionel top-boksning lørdag her på Ekstra Bladet (PLUS++). Få adgang her.

Superliga-klubberne havde i en periode grønt lys til at lukke flere tusinde tilskuere på stadion, men den såkaldte Superliga-ordning blev droppet, da myndighederne strammede restriktionerne i det tidlige efterår.

Siden har maks. 500 personer været velkommen til fodboldkampe.

Både DBU, Divisionsforeningen og Superliga-klubberne har udtrykt enorm stor utilfredshed med, at Superliga-ordningen blev droppet, da der ikke er et eneste smittetilfælde, der kan kædes sammen med en fodboldkamp.

Derfor er Divisionsforeningen også klar til at gå i kamp for flere tilskuere, og hvis myndighederne bliver ved med at modsætte sig, kan en lettere udspekuleret 'finte' blive taget i brug, men lige nu handler det om at få myndighederne i tale.

- Vi kommer til at søge en så intens dialog som muligt med myndighederne og regeringen, så vi som minimum kommer tilbage til at spille under Superliga-ordningen fra februar. Dernæst vil vi have en dialog om, hvordan vi får yderligere dialog om at få tilskuere på stadion, og det er vel at mærke en dialog, vi presser på for at få i gang før, at de nuværende restriktioner udløber 2. januar, siger direktør Claus Thomsen til tipsbladet.dk.

Han fortæller, at hverken han eller øvrige parter i sagen er blevet præsenteret for baggrunden for at skrotte Superliga-ordningen.

- Vi vil have genstartet dialogen om konkrete tiltag, en dialog der vel at mærke ikke har eksisteret her i efteråret. Vi vil spørge ind til, hvad bekymringerne måtte være, og om der er noget, vi kan gøre anderledes. Om vi kan gøre yderligere for at registrere folk, yderligere i forhold til smitteopsporing, og om man overhovedet vil have os til at hjælpe med smitteopsporing, hvilket vi meget gerne vil bidrage til. Vi kommer også til at spørge ind til, hvad dokumentationen for at lukke for Superliga-ordningen var, for den lukning har vi faktisk aldrig fået en egentlig forklaring på, siger Thomsen.

Direktøren mener ikke, at det er nødvendigt at gøre det endnu mere sikkert at gå til fodbold, da det i forvejen er så sikkert, som det overhovedet kan blive. Dermed afviser han at opsætte eksempelvis plexiglas på de danske stadions.

- Jeg mener ikke, at der er behov for yderligere opdeling af stadions i Superligaen og 1. division. Der er minimum tre meter mellem sektionerne på stadion, der er separate toiletter, boder og andre faciliteter til hver sektion, og der har ikke været nogen, der ikke har overholdt eller forstået opdelingen i sektioner. Så jeg synes egentlig, det er unødvendigt, hvis vi skulle til at sætte plexiglas op, når folk allerede forstår og respekterer opdelingen af stadion, lyder det fra Claus Thomsen.

Foto: Jens Dresling

En udspekuleret 'finte'

I kampen for flere tilskuere håber Claus Thomsen at indgå en mindelig løsning med myndighederne, men det er en tid, hvor der tænkes kreativt.

Det gør man også i Divisionsforeningen, og direktøren nævner selv en mulig 'finte', der kan få flere tilskuere på stadion i det nye år, selv hvis der ikke lempes på restriktionerne.

- Vi vil helst have gang i dialogen og findes fælles løsninger. Men hvis vi nu strammede den, så er der ikke noget i vejen for, at klubberne opretter 10-20 separate selskaber, som så afholder hvert deres separate arrangement med 500 mennesker i forskellige sektioner på stadion. Til januar er klubberne i ni måneder blevet forhindret i at udøve en væsentlig del af deres forretning, uden at der er præsenteret noget solidt juridisk grundlag for den beslutning fra myndighedernes side.

- Så jo, vi arbejder på at få flere tilskuere på stadion i Superligaen og divisionerne fra februar. Vi kan ikke se rimeligheden i de nuværende restriktioner, og vi efterlyser, at myndighederne indgår i en dialog, så vi bedst muligt kan afbøde de negative konsekvenser af Covid-19 på økonomien i fodboldbranchen, siger Claus Thomsen.

Lige nu er det vanskeligt at foretage sig ret meget, fordi udmeldingerne fra de relevante myndigheder er meget sparsomme. Det gør det svært at lægge en konkret plan.

- Vi vil have et klart juridisk grundlag at operere på, et grundlag hvor vi med sikkerhed ved, om vi rammer indenfor eller udenfor skiven. Lige nu begrænser vi os jo først og fremmest til 500 personer på stadion per kamp, fordi vi respekterer myndighedernes udmelding. Vi har ikke fået noget juridisk grundlag for den beslutning, slutter Claus Thomsen.

Divisionsforeningen har tidligere estimeret, at klubberne i Superligaen og den næstbedste fodboldrække tilsammen risikerer at miste 850 millioner kroner under de nuværende tilskuerbegrænsninger.

