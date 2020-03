Sag om derby-vold fortsætter: Anker seks fængselsdomme

Seks FCK-fans vil prøve deres sag i landsretten, efter de blev idømt fra otte til ti måneders fængsel for overfald på to Brøndby-fans i et S-tog

Sagen om de to Brøndby-fans, der blev overfaldet i et S-tog efter opgøret mellem FC København og Brøndby i august får føjet endnu et kapitel til.

De seks FCK-fans, der for to uger siden blev idømt otte og ti måneders fængsel for røveri og vold, har således valgt at anke byrettens afgørelse til landsretten.

Det oplyser anklager hos Københavns Politi Mette Albrechsten til Ekstra Bladet.

Alle seks dømte har gennem hele sagen nægtet sig skyldige i både røveri og vold, som de stod tiltalt og blev dømt for.

En frikendt - seks dømt

I alt syv FCK-fans stod tiltalt i sagen i Københavns Byret, der valgte at følge anklagemyndighedens påstand om fængsel i otte måneder til to af de tiltalte og ti måneders fængsel til fire andre.

En enkelt blev frikendt, fordi det ikke kunne bevises, at han deltog i overfaldet på de to Brøndby-fans.

Episoden skete efter derbyet mellem FC København og Brøndby i Parken 12. august 2018. Her blev to mænd frarøvet Brøndby-ejendele og udsat for vold i en mellemkupé i et S-tog på vej fra Nordhavn Station med retning mod Hovedbanegården.

Et af ofrene pådrog sig blandt andet en brækket næse, efter han fik et knytnæveslag i hovedet. Et slag, der fremgik tydeligt at det videoovervågningsmateriale, som var grundlaget for sagen mod de syv FCK-fans

Det er endnu uvist, hvornår sagen skal køre i Østre Landsret.

