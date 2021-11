Salg af feriehuse fordobler Parken-omsætning

Selskabet bag FCK mere end fordobler sin omsætning i tredje kvartal sammenlignet med 2020.

Parken Sport & Entertainment, der blandt andet ejer den københavnske fodboldklub, har i tredje kvartal haft indtægter for 394,8 millioner kroner sammenlignet med 195,2 millioner i samme periode sidste år.

Fremgangen skyldes primært salg af feriehuse ved Lalandia i Søndervig, mens der også har været flere indtægter ad andre veje, lyder det i Parkens selskabsmeddelelse.

Samlet set kan københavnerne glæde sig over et overskud på 191,7 millioner for tredje kvartal før skat mod et minus på 34,1 million i 2020.

Også på transferfronten kan selskabet notere sig fremgang.

I juli, august og september havde Parken et overskud på 84 millioner kroner, mens selskabet i samme periode sidste år havde et underskud på 32,8 millioner kroner.

For årets første ni måneder er der samlet et plus på 88,4 millioner før skat på den konto.

De sorte tal kan ikke mindst tilskrives salg af spillerne Mohamed Daramy og Victor Nelsson, som i sommerens transfervindue forlod FCK til fordel for henholdsvis Ajax og Galatasaray.

Parken skruede i slutningen af oktober forventningerne til det samlede overskud for hele regnskabsåret op fra at være mellem 0 og 50 millioner kroner til mellem 75 og 100 millioner kroner.

Den forventning fastholdes i det seneste regnskab med et mål om at omsætte for mellem 1,15 til 1,20 milliarder kroner i 2021.