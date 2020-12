Sandi Putros forfremmet: Nu venter Europa

Normalt er det Superligaens opgør osm eksempelvis opgøret mellem OB og FC Midtjylland i sidste runde, som Sandi Putros har øje på, men fremover bliver det også de europæiske opgør, som han kommer til at være dommer i.

Det skriver DBU på forbundets hjemmeside.

Der er mandag blevet præsenteret i alt 24 navne, som er kommet på FIFAs liste over dommere og linjedommere, som skal lede i forskellige kampe ude i Europa i herre- og damefodbold samt futsal.

Her er Putros den eneste nye på listen over herre-dommere, og det er selvsagt noget, som han ser meget frem til at blive en del af - ligesom det også er noget, som han har haft i tankerne længe.

- Jeg har haft FIFA-udnævnelsen som mål, siden jeg debuterede i Superligaen. Så det er et stolt øjeblik for mig, at hårdt arbejde og dedikation har båret frugt. Og allerede nu er nye mål sat om at kæmpe med om de største kampe i Europa, siger han og fortsætter:

- Jeg glæder mig meget til at komme rundt i alle afkroge af Europa, opleve anderledes fodboldkulturer og opnå vigtig erfaring til gavn for dansk fodbold, lyder det fra Sandi Putros.

Foruden Putros er Jakob Kehlet, Jens Maae, Jørgen Burchardt, Mads-Kristoffer Kristoffersen, Morten Krogh og Peter Kjærsgaard i forvejen på listen.