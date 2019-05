Ståle Solbakken forventer ikke, at der kommer et af den slags tilbud, der kan få ham til at forlade FC København i utide. Nordmanden har forlænget sin aftale frem til sommeren 2023

PARKEN (Ekstra Bladet): Det står hen i det uvisse, om der er klausuler i Ståle Solbakkens kontrakt, der giver nordmanden mulighed for at smutte, hvis en anden mulighed dukker op.

Men ifølge både Parken-formand Bo Rygaard og Solbakken selv er det heller ikke væsentligt.

- Vi har været åbne over for hinanden hele vejen, og hvad der står i en kontrakt, betyder ikke så meget. Bo ved, hvad jeg har sagt nej til.

- Der har været større klubber fra større lande, siger Ståle Solbakken og fastslår, at der skal noget helt ekstraordinært til at lokke ham væk fra København:

- Hvis der kommer noget ekstremt, sætter vi os ned og ser på det.

Han gider ikke klubber i Schweiz, Belgien eller Holland. Millioner i Mellemøsten lokker heller ikke. Og slet ikke nu familien rykker til Danmark.

Kun tilbud fra Top 4-ligaerne i Europa synes at kunne friste Solbakken, og han forventer ikke, at det sker:

- Det store tilbud kan godt komme, men sandsynligheden er ikke stor. Efter vores Champions League-kampagne for to år siden fik jeg masser af tilbud. Der var 10-12 fine tilbud, men kun et svagt fra en elendig Bundesliga-klub, som ikke havde forudsætninger for at gøre noget.

- Ellers fik jeg ingenting. Ingenting. Det var alt fra en Top 4-liga. Et tilbud fra en miniklub…

Heller ikke jobbet som norsk landstræner anser Solbakken længere aktuelt:

- Jeg har sagt nej to gange. Og den ene gang sagde jeg ja, før jeg sagde nej. Jeg føler ikke, at det er mig.

Parken-formand Bo Rygaard og Ståle Solbakken ved mandagens pressemøde i Parken. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Ståle Solbakken var i forvejen den suverænt bedst lønnede træner i Superligaen med en årsløn på omkring 7,5 mio. kr.

Det beløb har efter alt at dømme fået et hak op.

Bo Rygaard vil ikke komme ind på detaljerne i kontrakten, men siger, at kontraktforlængelsen har to formål: At holde på Ståle Solbakken - og belønne ham for godt arbejde.

- Alle vil gerne honoreres efter, hvad de mener, at de er værd. Vi har været meget enige om det, så det har vi ikke brugt lang tid på, siger Bo Rygaard, der især hæfter sig ved Ståle Solbakkens evne til hurtigt at veksle krise til succes i FC København.

