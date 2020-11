Saver FCK over: - Ståle kunne have vendt det

Økonomisk har Jess Thorup valgt helt rigtigt – sportsligt skulle han måske have valgt at blive i Belgien, mener Plæneklipperen

Puha. Dansk fodbolds to supertankere i direkte krydsild burde borge for jævnbyrdighed, spænding og flot fodbold, man tak for kaffe for en ensidig forestilling søndag aften på Heden, da ulvene skambed en flok mølædte løver.

- Vi kan da i hvert fald roligt sige, det var en magtdemonstration. Jeg synes jo også, det er en total fejl, at Jess Thorup lige pludselig begynder at stille op med tre midterforsvarere, siger Stig Tøfting.

Han skulle have været på job i Herning for Viasat men måtte nøjes med at se kampen hjemme fra hjørnesofaen efter en positiv coronatest lørdag aften.

- Vi er jo tilbage ved det udtryk, spillerne havde i den første kamp under Hjalte Nørregaard. Det var stort set samme attitude og udstråling – eller mangel på samme – vi så i Herning, og så bliver det heller ikke bedre af, at Viktor Fischer får en hjerneblødning, konstater Plæneklipperen

Han lignede et rødt kort allerede inden pausen!

- Jeg fik en sms fra én, der tænkte det samme. Han skrev, at det her lugter langt væk af, at Fischer får det røde kort. Det måtte jeg så give ham ret i. Men faktisk spillede FCK så bedre med 10 mand, end da de var fuldt hold. Kortet var åbenbart et wakeup-call, og så skifter han også Kamil Wilczek ind i pausen og spiller med to angribere.

Viktor Fischer trak et hjernedødt gult kort i starten af anden halvleg, og så var det farvel - og FCK reduceret til ti mand. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

- Det er, hvad det er. Det er mere den tremands-formation nede bagi, jeg ikke forstår, og jeg har ikke set FCK spille godt med dén. Det ender for tit med fem mand nede i den bagkæde, og FCK var tidligere et hold, der havde bolden meget. I går havde de den 33 pct. af tiden, og forløbet havde ikke ændret sig voldsomt, om de så havde været 11 på banen kampen ud, siger Stig Tøfting.

Et er det kollektive udtryk og den forskel i power, der er på det to hold. Stig Tøfting hæfter sig også ved de enkelte spillere og deres præstationer.

- Der er så stor klasseforskel også på de individuelle kvaliteter, når man sammenligner FCM og FCK. Det må man bare erkende, når man kigger på, hvad de har af spillere, der kan noget på egen hånd. Nu har jeg været efter Sory Kaba, men det overrasker mig jo ikke, at han scorer én og har to assister mod FCK, for det er mod dem, han laver målene – mod andre hold er han kraftedme ikke ret god.

- Men ellers har de jo Evander, Sisto, Dreyer, Cajuste, Onyeka… Og kig på deres backs! Altså Dion Cools er jeg normalt ikke helt vildt begejstret for, men Paulinho! Det er jo skæbnens ironi, at FCM spiller det spil, FCK engang var rigtigt gode til: Med kanter, der kan udfordre. Hvor mange backs har FCK ikke solgt til udlandet bare i nyere tid?

Er du overrasket over, det blev så voldsomt?

- Ja, for jeg havde jo tippet 2-2 i min spåkugle op til kampen, det må jeg erkende.

Har Jess Thorup valgt forkert? Burde han være blevet i Belgien?

- Nej, det tror jeg ikke med den løn, han får derovre!

Men opgaven havde måske været nemmere i Genk?

- Det havde været en meget nemmere opgave for ham at være i Genk, det vil jeg sige. Lige nu har alle jo deres meninger om, at spillerne i FCK var slidt op af Ståle, og den får for fuld tornyster med at sparke baglæns. Jeg holder bare stadig væk fast i, at jeg tror, Ståle Solbakken godt kunne have vendt det der.

Der er nok at spekulere over for Jess Thorup. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

- Det kan godt være, nordmanden ikke havde skaffet en sejr i Herning, men jeg er sikker på, han kunne have bragt dem op i tabellen. Den bedste kamp, jeg har set FCK spille i 2020, var altså kampen mod FC Nordsjælland på hjemmebane. Det var hans sidste kamp!

Stig Tøfting havde troet, en ny træner ville have tændt noget ild i øjnene hos københavnerne. Der var ikke meget blus på lamperne søndag aften…

- Jeg har jo ikke kritiseret, at FCK hentede Jess Thorup, for rent fagligt er der bestemt ikke noget at udsætte. Men jeg synes, det er et kedeligt valg, altså.

- Det er en trup, der er hårdt ramt på selvtilliden, og hvad sker der nu? Tit blomstrer spillere op efter en trænerfyring, og man tænker: Hold da kæft, der skete sgu et eller andet. Men det ser jo ikke ud til, at der er sket noget med dem her.

Guld-Glenn! SønderjyskE kæfter ikke så meget op, de vinder, vinder og vinder bare - og topper Superligaen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Ugens optur: Man kan bare ikke komme uden om TOPHOLDET SønderjyskE, der lige vinder 3-0 i Horsens og bare basker alt og alle.

Ugens nedtur: Finder vi i samme kamp. Horsens er uden for kategori, de har ikke fået et point i otte kampe, og de har scoret fire mål. Det er bund – med bund på.

