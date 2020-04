Savner du Superliga? Glem det!

Det bliver formentlig med tomme tribuner, at Superligaen genåbner. - Mit bud er, at der bliver åbnet for tilskuere i slutningen af august, siger professor i virologi

Hvornår kan jeg komme på stadion igen?

Det er det spørgsmål, som fodboldfans i det ganske land ønsker svar på. I bedste fald genstartes Superligaen 30. april med den udsatte kamp mellem AGF og Randers FC.

Det virker dog mere sandsynligt, at Superligaen først er i gang igen midt i maj, og klubberne har ikke opgivet håbet om at kunne fylde tribunerne med tilskuere i løbet af foråret og sommeren.

Det er godt for indtægterne, det er godt for spillerne, det er godt for tv og for produktet.

Men kommer en langsom genåbning af Danmark til at betyde, at der ikke bliver åbnet for fodboldstadioner lige med det første, vil det betyde kampe bag lukkede døre.

Der kan gå mange måneder, før der igen bliver åbnet for tilskuere til Superliga-kampene. Foto: Philip Davali

Man kommer ikke til at vente på, at det atter er tilladt at samle mange tusinde mennesker til fodbold.

- Det, vi allerhelst vil, er at spille med tilskuere, men vores førsteprioritet er at spille alle kampe, siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, til Ekstra Bladet.

Og det er måske en god idé, at fodboldfans væbner sig med tålmodighed. Det mener Allan Randrup Thomsen, der er professor i virologi ved Københavns Universitet.

Han tror ikke, at der kommer tilskuere til Superliga-kampe i denne sæson.

- Mit bud er, at der bliver åbnet for tilskuere i slutningen af august, men det er jo ikke mig, der skal lave planerne. Man skal åbne i tempi, siger Allan Randrup Thomsen, der tror, at der til at starte med kommer restriktioner på antal tilskuere:

- Man kan jo fordele dem jævnt ud over stadion. Måske med to meter i mellem sig. Jeg ved godt, at det ikke giver samme stemning, men det kan være et kompromis for at finde ud af konsekvenserne.

Allan Randrup Thomsen er professor i Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet. Foto: Jonas Olufson

- Jeg vil antage, at sådanne arrangementer er noget af det sidste, der bliver lukket op for. Der er ikke de samme samfundsmæssige penge i fodbold, som der er i det store erhvervsliv.

- Det er vigtigere, at få erhvervslivet åbnet, før man - undskyld mig - åbner for luksusaktiviteter.

