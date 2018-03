Scorede årets mål: Så kom Laudrup med kontant udmelding

27. april 2003. Det er en dato, der står meget klart i erindringen for den tidligere Brøndby-spiller Peter Foldgast. Her scorede han til 1-0 på en helflugter mod FC Midtjylland, der senere hen blev årets mål i Superligaen, og Brøndby vandt med 3-1.

Det gik først for alvor op for ham, hvilket mål han havde scoret efter det flotte spark. Mange Brøndby-spillere var meget begejstret for Peter Foldgasts mål efterfølgende, men den daværende Brøndby-træner Michael Laudrup var noget mere kontant i sin udmelding.

- Jeg nåede ikke at tænke så meget. Det var først efterfølgende, at jeg tænkte, at det var et rimeligt vildt mål. Jeg kan huske, at da vi kommer ind til pausen, der var vi alle oppe at køre. Michael Laudrup fortalte først om taktiske ting i pausen, og så sagde han til mig: 'Det var et okay mål, Foldgast'. Det var hans måde at sige, at det var et godt mål på. Det var en meget sjov episode, at han bare sagde det så tørt, siger Peter Foldgast til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet.

Den daværende Brøndby-træner Michael Laudrup roste ikke Peter Foldgast til skyerne efter målet mod FCM. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Folk husker målet

Den tidligere Brøndby- og AGF-spiller er stadig imponeret over, hvor mange folk der husker målet. Her drager han paralleller til EM-titlen fra 1992.

- Det er helt utroligt, hvor mange der husker dette mål, da det bliver nævnt ofte. Folk kan huske, hvor de var, da målet blev scoret. Det er ikke helt så vildt som EM i 1992, men de kan huske det. Folk prøver at efterligne målet og prøver at lave en 'Foldgast'. Det er super sjovt, men ingen har heldigvis formået at gøre det. Den vil jeg gerne have stående alene. Det er dejligt at blive husket for det, siger Foldgast.

Selvom Peter Foldgast blev anerkendt for målet, var det ikke for alvor med til at rykke karrieren videre til en helt stor topklub i udlandet.

- Det rykkede dog ikke noget for mig med hensyn til en udenlandskarriere. Det var bare et godt mål, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet.

Mange Brøndby-tilhængerne husker nok Peter Foldgasts mål mod FC Midtjylland tydeligt. Foto: Thomas Borberg/Polfoto

'Spiller lidt på samme måde i dag'

Peter Foldgast stoppede sin karriere tilbage i 2009, og selvom Brøndby-tiden er ved at være mange år siden, så følger Foldgast stadig trofast med i klubben fra Vestegnens færden i Superligaen.

Han er glad for, at det går godt med Brøndby, og Foldgast synes, at holdet spiller på samme måde, som dengang han spillede.

- Brøndby spiller lidt på samme måde, som dengang jeg spillede i klubben, hvor klubben gerne vil ud over stepperne. Det er en fed måde at spille fodbold på.

Brøndby og FC Midtjylland tørner sammen 1. marts i et topopgør i Superligaen, og Peter Foldgast tror, at det bliver en tæt kamp, men har sin egen personlige favorit.

- Det bliver en super fed kamp. Jeg tror, at den bliver uafgjort, men jeg håber selvfølgelig, at Brøndby vinder.

Den nu 38-årige Peter Foldgast spillede i Brøndby fra 2000-2004. Her blev det til 73 kampe og 17 mål. I løbet af karrieren tørnede han også ud for Rot-Weiss Essen, AGF, EB/Streymur og FC Vestsjælland. Han stoppede sin karriere i 2009 på grund af en knæskade.

Se også: Legestue i Brøndby: Bedste stime i 13 år

Se også: Husker du Foldgasts drømmemål? 'Det var bedre end Zumas'