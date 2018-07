Scorer kæmpe gevinst: Danske mestre bekræfter lyn-salg

28-årige Dominick Drexler var udset som den næste store profil hos de danske mestre fra FC Midtjylland, men nu må midtjyderne kigge efter en erstatning.

Efter blot 20 dage i klubben er han fortid, oplyser klubben.

Midtjylland scorer til gengæld en profit på 16 millioner kroner, som Ekstra Bladet kunne fortælle allerede torsdag. FC Köln betaler 34 millioner for tyskeren, mens FCM selv betalte 18 millioner for ham, da de hentede ham i Holstein Kiel.

FC Midtjylland oplyser, at Drexler ville hjem til sin familie i Tyskland.

- Det har i lang tid været en speciel sag, hvor vi har gjort alt for at få Dominick til at falde til både som spiller og menneske, men han havde et stort ønske om at blive i Tyskland på grund af sin familie, samt en øget interesse fra tyske klubber, og på den baggrund forsøgte vi at lave den bedst mulige handel, siger sportschef Svend Graversen til FCM.dk.

- Selvfølgelig ærgrer det os, at vi ikke får Dominick at se i FCM-trøjen, men vi glæder os til gengæld over, at sagen endte med at give klubben en meget flot økonomisk gevinst. Drexler-sagen er et eksempel på, hvad der kan ske, når man arbejder med mennesker, men jeg synes, vi fandt en fornuftig løsning på en sag, vi helst havde været foruden, lyder det videre.

Midtjylland spiller fredag aften mod AaB i Superligaen. Og det bliver altså uden Dominick Drexler.