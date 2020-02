Scorer kassen: Så meget koster Superliga-kometen

Italienske Sampdoria betaler omkring 50 mio. kr. for FC Nordsjællands Mikkel Damsgaard

Sampdoria ville virkelig have FC Nordsjællands stortalent Mikkel Damsgaard.

Serie A-klubben har fulgt den 19-årige midtbanekreatør længe og har så stor tro på den unge dansker, at de efter Superliga-standarder har betalt et kæmpe beløb for at købe ham fri af FC Nordsjælland.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger betaler klubben fra Genova i omegnen af syv mio. euro – ca. 50 mio. kr. – for Damsgaard, der spiller sæsonen færdig i FC Nordsjælland, inden han efter sommerferien tiltræder i sin nye klub.

Damsgaard har været eftertragtet, hvad salgsprisen også afspejler.

Med sit blik sublime blik for spillet er han blevet sammenlignet med Christian Eriksen, og nu får han snart muligheden for at stå ansigt til ansigt med den 28-årige landsholdsstjerne i Serie A.

Sampdoria har været flittige gæster til Superliga i Farum. Den italienske klub var i sommer med i kampen om Andreas Skov Olsens signatur, men FCN-topscoreren valgte at tage til Bologna.

Til sommer skal Mikkel Damsgaard tørne ud for Sampdoria. Foto: Simone Arveda/Pegaso Newsport

Salget af Mikkel Damsgaard slår Andreas Skov Olsen-transferen (ca. 45 mio. kr.) og kan finansiere FC Nordsjællands to akademier i Farum og Ghana i mere end et år.

Klubben bruget årligt omkring 37 mio. kr. på at drive sine akademier og får i den grad valuta for pengene.

FC Nordsjælland formår at udklække det ene store talent efter det andet, og til sommer kan endnu et stort salg vente.

Der er stor interesse for Mohammed Kudus, men Damsgaard-salget betyder, at FCN på ingen måde er pressede i forhold til et salg af den 19-årige ghanesiske landsholdsspiller.

Mikkel Damsgaard fik Superliga-debut under Kasper Hjulmand og er foreløbig noteret for 68 Superliga-kampe.

U21-landsholdsspilleren har en stor stjerne hos den kommende landstræner, og det virker sandsynligt, at Kasper Hjulmand på et tidspunkt også kommer til at give Mikkel Damsgaard debut i rødt og hvidt.

