Se alle karakterer: Kæmpe FCK-problem!

FC Københavns offensiv var igen en torn i øjet på Jess Thorup i et skuffende topbrag

FC København ligger stadig lunt i guldsvinget efter topbraget i Herning, men Jess Thorup har et kæmpe problem.

FCK-chefen kan ganske enkelt ikke få den offensive kabale til at gå op.

INGEN af de tre januar-signings i frontkæden har ramt noget, der bare minder om en guldåre foran mål.

I Herning var Nicolai Jørgensen foretrukket, men den tidligere landsholdsspiller var på ny en skygge af sig selv.

Én god aktion leverede Nicolai Jørgensen, der ellers faldt i ét med de hvide kridtstreger. Igen-igen. Angriberens præstation er FCK's problem i en nøddeskal.

Alligevel blev Khouma Babacar først bragt i spil med et kvarter igen. Han brugte mere tid på at skabe sig og udvise frustration, da han kom i spil. Han viste ligeledes i én sekvens, at han godt kan afslutte.

Hvor Mamoudou Karamoko gemmer sig, ved vel kun han og Jess Thorup. Ikke meget FCK har fået for sit store greb i PC's pung ...

Bøving og Claesson på kanterne kom der heller ikke meget fra. Vidunderdrengen Roony Bardghji var udeladt fra kamptruppen.

Nej, FC Midtjylland var ikke meget bedre.

De jagtende ulve var dog tættest på sejren, og i Herning har man fået Anders Dreyer ind, der gang på gang har vist, at han kan levere mål og oplæg, der afgør kampe for FCM.

Det sidste ord er ikke sagt i guldkampen, selv om hostende og harkende FCK fortsat er i førersædet.

Se alle Ekstra Bladets karakterer i grafikken nederst i artiklen.