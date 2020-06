Se billederne: Afklædte Superliga-jern på strandtur

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her

Er du allerede PLUS-kunde, ser du kampene her

RISSKOV (Ekstra Bladet): Bo Henriksen kunne i søndags juble over en ny sæson i Superligaen blev sikret for AC Horsens.

Onsdag fik spillerne en impulsiv belønning i den karismatiske cheftræners store hus ved stranden nord for Aarhus.

En uformel sammenkomst med masser af intern spas og konkurrencer spillerne imellem under den bagende juni-sol, hvor det afslappede tøj hurtigt blev for meget i den danske sommervarme.

Inden spillerne smeltede totalt i den tætte varme på den store græsplæne foran huset i Risskov fik de alle udleveret deres sorte shorts fra kampdragten, som for en eftermiddag måtte vikariere som badeshorts. Og så tog den veltrænede flok unge mænd ellers turen ned for enden af vejen, hvor stranden lokkede og gæsterne fik et noget usædvanligt syn.

Billedgalleri: Bold, bajere og badedyr se flere billeder her 1 af 10 Hallur Hansson hygger sig med en øl. 2 af 10 Træner Bo Henriksen var ikke bleg for selv at gå i vandet. 3 af 10 4 af 10 Ingen strandtur uden boldspil 5 af 10 6 af 10 7 af 10 8 af 10 9 af 10 10 af 10

Et helt Superligahold kastede sig på skift ud i de vuggende bølger i et kæmpe-kapløb for at runde en bøje.

- Fuck, det var hårdt, gispede den løbestærke og normalt angrebsivrige back, Michael Lumb, da han stod og gispede efter vejret. Ikke alle klarede svømmeturen lige overbevisende, men en ukalibreret tidtagning efterlod formentlig cheftræner Henriksen sidst - ikke meget Bo Badejern der.

James Gomez og resten af Horsens-truppen havde en herlig dag. Foto: Ernst van Norde

- Det er meget utraditionelt på den her måde at blive inviteret hjem til chefen. Jeg har efterhånden været i en del klubber, og det har jeg aldrig prøvet før, sagde angriberen Nicolai Brock-Madsen.

- Det siger en del om både Bo Henriksen og AC Horsens som klub. Noget af det der betyder mest i klubben er det sociale og godt sammenhold. Det er også det, der bringer sejrene, mente Brock-Madsen.

- Man kommer lidt bedre ind på hinanden, når man mødes uformelt på den her måde, og det bringer holdet tættere sammen og knytter et stærkere bånd... Du skal passe på Louka, sagde Nicolai Brock-Madsen, som bekymret kiggede mod Louka Prip, som allerede var begyndt at blive godt rød på skuldrene under den nådesløse bagende sol.

De mange konkurrencer blev suppleret med et kulinarisk indslag fra familien Henriksens grill i haven.

- Naturligvis de lækreste stadionpølser. Vi gør det i pølsesnak, jublede Bo Henriksen.

Se også: Legender tilbage i AaB

Se også: Hjemve kostede 30 millioner