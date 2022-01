Se billederne: FCK's nye stjerne er landet

Khouma Babacar er på dansk grund. Angriberen landede cirka klokken 17.00 i Roskilde, og han er nu på vej mod hovedstaden for at gennemgå det obligatoriske lægetjek i FC København

Som Ekstra Bladet fortalte tidligere fredag, var det bare et spørgsmål om timer, før FC København kunne præsentere nyt blod til det forreste geled.

Den officielle præsentation af senegalesiske Khouma Babacar har FCK stadig til gode, men det må siges at være på trapperne.

Cirka klokken 17.00 landede den 28-årige angriber nemlig i Roskilde Lufthavn efter at have været ombord på et fly fra Firenze, og det har Ekstra Bladet dugfriske billeder af.

Vejret var ikke det bedste i Roskilde, da angriberen ankom. Foto: Tariq Mikkel Khan

Han ankom til regn og blæst, hvilket var en kæmpe kontrast til de forhold, der var i Firenze, da Babacar lettede tidligere i dag.

Nedbøren afskrækkede dog ikke to ihærdige FCK-fans fra at tage turen til Roskilde, og de fik også et par billeder med sig hjem.

Og senegaleseren? Han havde fundet det store smil frem under det hvide mundbind.

Khouma Babacar fik også taget et selfie med en dedikeret fan. Foto: Tariq Mikkel Khan

I selskab med FCK's kommunikationschef, Jes Mortensen, og Daniel Rommedahl, der er klubbens såkaldte 'Director of Football Operation', snoede Babacar sig igennem den ellers helt mennesketomme lufthavn.

Med den ene hånd i lommen, en tablet i den anden hånd og kasketten på hovedet var angriberen tilsyneladende meget glad for at være i Danmark.

Her han kommet indenfor. Foto: Tariq Mikkel Khan

Til sidst nåede han ud til en bil, som nu skal fragte ham til hovedstaden, hvor han skal gennemgå et lægetjek i FCK.

Angriberen har tilbragt det seneste halvandet år i Alanyaspor i Tyrkiet på en lejeaftale, inden han denne vinter vendte tilbage til italienske Sassuolo.

Han har også tørnet ud for Fiorentina, Padova, Leece og Modena, ligesom han har tre landskampe for Senegal på cv’et.