Se drømmemålet: AaB ydmyget i egen hule

Ønskefeen må have været til i Aalborg.

I hvert fald fik gæsternes Mikkel Kallesøe i den grad opfyldt ønsket om at score flere mål, da han slog til med to mål, da Randers fortjent vandt med 3-0 over et meget tamt AaB-mandskab..

Der skulle gå en time, før Mikkel Kallesøe slog til for første gang. Han skød resolut på en ripost, som Jacob Rinne i AaB-målet var chanceløs overfor.

Sidstnævnte var til gengæld gavmild, da Mikkel Kallesøe for anden gang i kampen var hurtig på aftrækkeren. Et udspark fra AaB-målmanden havnede for Randers-spillerens fødder, og bolden blev sendt i det fjerneste hjørne fra 30 meter.

Ind i mellem Mikkel Kallesøes mål slog Saba Lobjanidze til med målet til 2-0 efter at være løbet fri af en tung Philipp Ochs.

Det var fuldt fortjent, at Randers på mindre end et kvarter var i stand til at udstille et forbavsende tamt hjemmehold. Det var held, at hjemmeholdet ikke allerede var kommet bagud ved pausen. Selv om nordjyderne startede med at få lidt af et chok, vækkede det altså ikke de rød og hvide stribede nordjyder.

Der var gang i kampen mellem AaB og Randers. Foto: Ritzau Scanpix

Forsvaret uden den karantæneramte Jores Okore sejlede rundt og skilte sig utroligt dårligt af bolden, som blev ’hængende’ i AaB’s forsvarszone. Det var Kevin Conboy, som i det andet minut sendte et indlæg på tværs, som heldigt havnede i favnen på Jacob Rinne.

Senere skulle AaB prise sig lykkelige for, at nordmanden Benjamin Stokke lavede en kæmpe skævert, da han fik chancen fri for mål. Sådan blev det ved i de første 45 minutter, og det var uheld, at gæsterne ikke fik scoret.

AaB fik ikke sat et eneste angreb sammen i 1. halvleg og havde heller et eneste forsøg indenfor rammen, og det blev ikke meget bedre i 2. Halvleg, hvor et frispark fra kanten af feltet fra Philipp Ochs var det bedste forsøg.

Ellers havde nordjyderne utroligt svært ved bare at ramme hinanden og flere af profilerne var anonyme fra start til slut.

Efter sejren er der ingen grund til at bekymre sig om Randers, som på grund af dårlig økonomi ikke har kunne forstærke sig i vinterpausen Det har der heller ikke være brug for. Kronjyderne så skarpe ud og var opsatte på at vise, at man vil spille med i top 6.

