Se FCK og Brøndby i aften

ALGARVE (Ekstra Bladet): Op til den sindssygt spændende Superliga-start er FC København, Brøndby og AGF taget til sydens sol for at forberede sig til den lange slutspurt.

De deltager alle i Atlantic Cup, som Ekstra Bladet sender som de eneste i Danmark.

Programmet for fredag aften:

Kl. 17 Brøndby- Norrköping

Kl. 21 FC København - Astana

For Brøndby bliver det specielt interessant at se holdets sammensætning uden så store profiler som Dominik Kaiser og Kamil Wilczek, og hos FC København vil man skulle holde øje med, hvordan manager Ståle Solbakken blander kortene i forsvaret, hvor de har forstærket sig.

David Nielsen tog efter træningen en snak med direktør Jacob Nielsen og sportschef Peter Christiansen. Foto: Tariq Khan

AGF ankom torsdag, og cheftræner David Nielsen gav en gedigen peptalk til spillerne, før træningslejren blev skudt i gang, så der er ingen tvivl om, at de vil forsøge at fortsætte deres gode momentum fra efteråret.

Aarhusianernes kampe kan også følges via abonnementet, og de skyder turnerngen i gang lørdag, hvor de møder Slavia Prag.

