Se karaktererne: 100 mio. er SLET ikke nok!

Der sidder en bankmand i Midtjylland og gnider sig i hænderne. Gustav Isaksen bliver solgt til sommer, og prisen røg et ordentligt nøk i vejret efter FCM's forårspremiere.

Gustav Isaksen tog næsten egenhændigt taktstokken og vippede en tæt kamp til en midtjysk lussing.

Dermed fik ulvene en perfekt åbning på foråret og har sat jagten ind på toppen af Superligaen. Med Gustav Isaksen i hopla kan alt ske!

Her er Ekstra Bladets karakterer til de to hold:

Jacob Friis og Viborg kom meget skuffende fra land. Foto: Ernst van Norde

Viborg FF

4-3-3

Lucas Lund 3

Prisgivet ved FCM-målene. Måtte strække gevær mod overmagten Isaksen. Reddede 2. halvleg fra ren katastrofe.

Anton Gaaei 1

Forærede en friløber til Oliver Sørensen tidligt, og gav for meget plads i højre. Skuffende kamp af stortalentet.

Nicolas Bürgy 2

Det var ikke omkring Bürgy, FCM fandt rummene, men schweizeren kom omvendt ikke i vejen for meget.

Zan Zaletel 3

Annonce:

Igen solid. Vandt sine nærkampe og dygtig til at føre bolden frem. Fortjent kontraktforlængelse til sloveneren.

Daniel Anyembe 1

Kom på bagkant, når Isaksen satte raketten til. Bundgaard presser på til startformationen.

Jeppe Grønning 2

Kom til kort i slagsmålet med Martinez på midten. Faldt med holdet.

Clint Leemans 2

Manglede den afgørende fod, som han har haft i efteråret og testkampene. Må være mere i vente fra hollænderen.

Jakob Bonde 3

Fandt rummene konstant på midten og gjorde sine medspillere gode. Manglede selv at komme i feltet.

Ibrahim Said 1

Skuffende halvleg af Said, der skal løfte mere i Viborgs offensiv. Intet output og fyldt med frustration.

Alassana Jatta 2

Det er store sko, som Grot har efterladt. Jatta er der ikke endnu. En god opspilsstation og potentiale.

Elias Achouri 1

Kom i mange spændende positioner, men traf konsekvent de forkerte beslutninger foran feltet.

Jacob Friis 2

Viborg var på hælene i begge halvleges indledning. Ikke godt nok. Viborg viste kun i glimt, hvorfor man er tophold.

Annonce:

Udskiftninger

Nils Mortimer 2 (Ind for Said), Paulinho 2 (Ind for Jatta) Mads Søndergaard 2 (Ind for Leemans) Magnus Westergaard 2 (Ind for Bonde) Renato Junior UB (Ind for Achouri)

Kristoffer Olsson (tv) var igen en god mand for FCM, men svenskeren blev overstrålet af en fabelagtig Gustav Isaksen. Foto: Ernst van Norde

FC Midtjylland

4-3-3

Jonas Lössl 4

Den tidligere landsholdsreserve er tilbage på topniveau. Luget ud i fejlene og sikker i indgrebene.

Joel Andersson 3

Bundsolid som sædvanlig. Udskiftet i anden halvleg for at være klar til Sporting på torsdag.

Stefan Gartenmann 5

Stor kamp. Har grebet den chance, han har fået i foråret. Kontant og gør ikke tingene sværere end som så.

Erik Sviatchenko 4

Kaptajnen var tilbage efter karantæne i Portugal. En force i luftet og godt samarbejde med Gartenmann.

Paulinho 4

God kamp af brasilianeren, der lukkede af i sin side og samtidig var dynamisk fremad. Assist til Isaksen

Oliver Sørensen 3

Energisk indsats af bølgebryderen. Brændte en gigantisk foræring i kampens indledning - ikke hans styrke.

Emiliano Martinez 4

Annonce:

Uruguayaneren er en god skraldemand. Vandt duellerne på midten. Lukkede rummene for Bonde og Leemans.

Emam Ashour 4

Stjal føringsmålet, men lad os kalde det en fødselsdagsgave til egypteren. Spændende på bolden - manglede luft.

Gustav Isaksen 6

FCM vil have over 100 mio. for Isaksen. Det beløb blev ikke mindre i Steinleins brilleskær mandag. Eksplosivitet og eminente afslutningsevner i en gudekamp fra Isaksen! God rejse til sommer.

Kristoffer Olsson 5

Kom for sjældent i rampelyset som falsk 9'er, men så fandt svenskeren bare nye rum. Bagmand til to Isaksen-mål. Klassespiller!

Aral Simsir 2

Kunne være blevet målscorer, men faldt i stedet langsomt ud af kampen. Udskiftet i pausen.

Albert Capellas 4

FCM blæste ikke Viborg af banen. Det gjorde Isaksen! Men spanierens tanker og udtryk bliver mere tydelige. Solid defensiv igen!

Udskiftninger

Astrit Selmani 3 (Ind for Simsir), Armin Gigovic 4 (Ind for Ashour) Mads Thychosen 3 (Ind for Andersson) Juninho 3 (Ind for Sviatchenko) Edward Chilufya UB (Ind for Olsson)