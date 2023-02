Se karaktererne: AGF dukket i overtiden!

Så var han der, Tonni Adamsen!

Angriberen har brændt og brændt i forårets første 180 minutter, men så dukkede han op som en trold af en æske og sikrede et livsvigtigt point til Silkeborg. AGF havde næsten snøret sækken.

Av, for en dukkert i Aarhus!

Her er Ekstra Bladets karakterer til de to hold:

Frederik Tingager lignede længe en matchvinder for AGF. Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

AGF

3-5-2

Jesper Hansen 4

To vigtige redninger i anden halvleg på Adamsen og Jørgensen. Blev afgørende for pointet.

Thomas Kristensen 4

Vigtig blokering efter 20 minutter og sikker i sine indgreb. Læste spillet blændende.

Yann Bisseck 4

Endnu en god kamp af den tyske damptrommel. Farlig i sine raids og brølstærk i trebackkæden.

Frederik Tingager 4

Tingair var uimodståelig på låget nok engang - også ved scoringen. Kiksede opdækningen på Adamsen.

Felix Beijmo 3

Den ny svensker er her, der og alle vegne. Indlæggene ramte dog ikke plet.

Nicolai Poulsen 4

Så ud til, han var på glatis i indledningen, men fik fightet sig tilbage i kampen. Stod stærkt imod.

Mads Emil Madsen 3

Tog taktstokken som kampen skred frem, men lige ved og næsten...

Kevin Yakob 2

Mere skidt end kanel fra den offensive midtbanespiller, der aldrig for alvor fik sat sig i scene.

Gift Links 2

Slog hjørnesparket til Tingagers mål, og fik udfordret Sonne enkelte gange. Bedst offensiv.

Patrick Mortensen 2

Vigtig opspilsstation, holdkammeraterne altid kan søge. Fik udfordret for lidt mod mål.

Sigurd Haugen 1

Nordmanden har utrolig svært ved at sætte sit aftryk på AGF. Bliver valgt for sin arbejdsindsats.

Uwe Rösler 3

Har skabt et solidt, defensivt fundament. Udfordret på makkeren til Mortensen.

Udskiftninger

Jelle Duin 3 (Ind for Sigurd Haugen), Mikkel Duelund 3 (Ind for Kevin Yakob) Tobias Mølgaard UB (Ind for Felix Beijmo) Eric Kahl UB (Ind for Gift Links)

Havde Silkeborg været skarpere foran mål, var det blevet til tre point. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

SILKEBORG IF

4-3-2-1

Nicolai Larsen 3

Blev låst inde på hjørnesparksmålet, men ellers ikke testet alverden.

Oliver Sonne 2

Blev sat et par gange i første halvleg, og generelt kom der for lidt i offensiven.

Tobias Salquist 4

Fik lukket AGF ned og havde godt styr på det luftrummet. Ikke mange fejl.

Joel Felix 4

Solid indsats af midterforsvareren, der spillede på det sikre. Gav ikke noget væk.

Lukas Engel 4

Fik vist sig godt frem i første halvleg med mange gode aktioner begge veje. Havde den afgørende assist.

Anders Klynge 2

Tabte slagsmålet på midten til Nicolai Poulsen og fik ikke vist sig nok.

Mark Brink 3

Fik vist enkelte flænsende pasninger, men brillerede mest som hurtig boldflytter.

Stefan Thordarson 2

Overspillet i defensiven, når Bisseck rullede sig ud. Ikke god opdækning på hjørnesparket.

Sebastian Jørgensen 3

Med i meget, men mangler den magi, der gjorde ham til en åbenbaring i seneste sæson.

Kasper Kusk 2

Mange dårlige beslutninger og i lange perioder usynlig. Alligevel ved at blive afgørende i anden akt.

Tonni Adamsen 4

Så fandt Tonni træfsikkerheden! De har holdt vejret i Søhøjlandet, men fik nu prikket hul på bylden.

Kent Nielsen 4

Silkeborg holdt fast i konceptet og troede på det til slut. Det gav et point.

Udskiftninger

Søren Tengstedt UB (Ind for Kasper Kusk), Lasse Vigen UB (Ind for Stefan Thordarson) Pelle Mattsson UB (Ind for Mark Brink) Mads Kaalund UB (Ind for Sebastian Jørgensen)