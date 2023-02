Se karaktererne: FCK-komet er for vanvittig

PARKEN (Ekstra Bladet): Efter 113 dage rullede Superliga-bolden igen i Parken, og de 31.633 tilskuere fik noget for pengene.

Vi skulle alligevel hen i anden halvleg, før Viktor Claesson fik det hele til at eksplodere, og FC København kunne tage en 1-0-sejr over kriseramte AaB.

Dermed kan Jacob Neestrup glæde sig over, at han fortsat er ubesejret som cheftræner, mens Erik Hamrén på den anden side ikke har meget at smile af for tiden.

Viktor Claesson blev kampens eneste målscorer, da han i anden halvleg prikkede bolden i kassen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Her er Ekstra Bladets karakterer til de to hold:

FC KØBENHAVN

4-3-3

Kamil Grabara - 3

Det var ikke meget, polakken skulle arbejde for det, men holder igen nullelt.

Elias Jelert - 5

Den purunge back er for vanvittig. Nøj, han er vild frem ad banen, og den assist var perfekt.

Davit Khocholava - 4

Forsvarsklippen pakkede Helenius godt ind og var generelt sikker i sine aktioner.

Denis Vavro - 4

Dét langskud havde fortjent bedre. God indsats, men han bliver aldrig nogen haj med fødderne.

Annonce:

Christian Sørensen - 3

Havde flere gode aktioner offensivt op ad kanten. Manglede den sidste skarphed på indlæggene.

Rasmus Falk - 3

Han er blandt de absolut bedste, når han er på toppen, men Falk var for lidt involveret fra sekserpositionen.

Lukas Lerager - 3

Solid arbejdsindsats fra Lerager, der dog ikke var så farlig offensivt, som han plejer.

Viktor Claesson - 5

Anføreren er skræmmende god til at komme i feltet, og naturligvis var det ham, der kom på tavlen.

Diogo Goncalves - 2

Bedre end i sin debut, men portugiseren var alt, alt for uskarp. Én af de chancer skal give mål.

Hákon Haraldsson - 5

Han er med i de hele og rasende god i opspillet. Var selvfølgelig også med i målet.

Mohamed Daramy - 4

Han er modbydelig for et forsvar, når han først udfordrer. Farten var vild, men slutproduktet manglede.

Jacob Neestrup - 4

Annonce:

Fortsat ubesejret og holder igen nullet, men den manglede skarphed foran mål må bekymre en smule.

Udskiftninger

Roony Bardghji UB (Ind for Diogo Goncalves), Jordan Larsson UB (Ind for Hákon Haraldsson), William Clem UB (Rasmus Falk)

AaB havde flere store muligheder, men ind ville bolden ikke. Foto: Tariq Mikkel Khan

AaB

4-3-3

Theo Sander - 5

Keepertalentet var chanceløs ved målet og levere en flot indsats med flere store redninger.

Kasper Jørgensen - 2

Han havde det svært, når først hjemmeholdets venstreside foldede sig ud. Var for meget på hælene.

Lars Kramer - 3

Fik afvist det meste, men da det først krakelerede i anden halvleg faldt niveauet også.

Rasmus Thelander - 3

Lykkedes i store dele af opgøret at holde det kompakt, selvom det vrimlede med FCK’ere omkring ham.

Daniel Granli - 2

Han blev rundtosset igen og igen, og flere gange blev det udstillet, at Granli ikke normalt er venstre back.

Malthe Højholt - 3

Godkendt indsats, men formåede aldrig at vinde opgøret på midtbanen.

Iver Fossum - 2

Annonce:

Brændte fælt i første halvleg og havde generelt flere dårlige aktioner i begge ender.

Lucas Andersen - 3

Viste i glimt de kvaliteter, han besidder, men der manglede magi fra anføreren.

Louka Prip - 2

Fik slet ikke sat det aftryk, han han håbet på og var for anonym på kanten.

Nicklas Helenius - 1

Det er tilladt at have forventninger til den hjemvendte angriber, der var så godt som usynlig.

Allan Sousa - 3

Var blandt de bedre offensive kort fra gæsterne, og han må ærgre sig gevaldigt over den brændte chance.

Erik Hamrén - 2

Den stærkt pressede svensker vil ærgre sig over de brændte chancer. Gad vide, hvor længe opbakningen er der.

Udskiftninger

Pedro Ferreira 3 (Ind for Lucas Andersen), Marco Ramkilde 3 (Ind for Nicklas Helenius), Younes Bakiz UB (Ind for Louka Prip), Anosike Ementa UB (Ind for Iver Fossum)