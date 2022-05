Se prisen: Kæmpe millionhandel i Superligaen

Andreas Hansen skifter permanent fra AaB til FC Nordsjælland for et stort millionbeløb

Målmanden Andreas Hansen skifter efter denne sæson permanent fra AaB til FC Nordsjælland.

Det meddeler begge klubber på deres hjemmesider torsdag og tilføjer det forbehold, at FC Nordsjælland skal blive i Superligaen, hvilket virker meget sandsynligt.

26-årige Hansen skiftede i januar til FCN fra AaB på en lejeaftale med en købsoption, og den er nu udnyttet, efter at han har spillet 11 kampe i foråret.

Ekstra Bladet kan afsløre, at købsoptionen lå på 10 mio. kr., men at FC Nordsjælland slipper med at betale 8 mio. kr., fordi Farum-klubben har haft lejeomkostninger ved at have målmanden mellem stængerne dette forår.

AaB overvejer efter salget at hente en ny keeper ind ude fra, da den nuværende førstekeeper, Jacob Rinne, har kontraktudløb.

- Vi har været meget glade for at have Andreas i AaB, og det var jo egentlig også planen, at han skulle afløse Jacob Rinne som førstemålmand fra den kommende sæson.

- Samtidig må vi dog konstatere, at vi har fået muligheden for at realisere en god transfer, hvorfor det gav mening for alle parter, at lade Andreas skifte permanent, siger AaB's sportschef, Inge André Olsen, til klubbens hjemmeside.

Den 17-årige Theo Sander har siden januar ageret reserve for Jacob Rinne i AaB.

